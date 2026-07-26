Le tenant du titre britannique a gardé son sang-froid lors du Grand Prix de Hongrie, s’est imposé devant Max Verstappen sur Red Bull par des températures autour de 30 degrés, et a ramené Papaya au sommet de la catégorie reine après une longue disette.

Alors que son coéquipier Oscar Piastri a abandonné dans la phase finale en raison d’un problème technique, Norris a exulté après sa première victoire depuis le Brésil en novembre dernier. « Magnifique. La voiture a été incroyable aujourd’hui. Le travail acharné paie. Continuons comme ça », a lancé Norris à la radio à son équipe. « Je suis épuisé », a-t-il déclaré peu après, mais : « Je suis heureux de me retrouver à nouveau ici, à la première place. »

Derrière Verstappen, qui a eu la surprise de pouvoir se réjouir de son prochain podium, le leader du championnat du monde Kimi Antonelli est remonté de la septième place sur la grille à la troisième grâce à une course-poursuite. Dans la lutte pour le titre, il a ainsi porté son avance à 50 points sur Lewis Hamilton, cinquième après avoir écopé en fin de course d’une pénalité de cinq secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands, avant la trêve estivale de quatre semaines. Charles Leclerc a terminé quatrième.

Le champion du monde Norris s’impose en Hongrie, Antonelli troisième

George Russell a de son côté de nouveau subi un gros coup d’arrêt dans la deuxième Flèche d’argent : après un départ catastrophique, le coéquipier d’Antonelli n’a pris que la septième place.

Pour Nico Hülkenberg, sa disette personnelle a en revanche pris fin. Le natif d’Emmerich a terminé neuvième au volant de son Audi, inscrivant ainsi ses premiers points pour l’écurie allemande.

Quelques heures avant la onzième manche de la saison, la FIA avait apporté un peu plus de clarté au calendrier. Le circuit historique de Malaisie fait son retour après neuf ans : début octobre, le Grand Prix de Bahreïn sera rattrapé sur le Sepang International Circuit. La course dans le golfe Persique avait été annulée à la mi-avril en raison de la guerre au Proche-Orient. « Nous avons une fois de plus prouvé que la Formule 1 peut s’adapter, trouver des solutions et obtenir des résultats, surprenant ainsi positivement tous les fans de notre sport », s’est réjoui le directeur général Stefano Domenicali.

« Pousse-toi de là, idiot ! » Piastri hors de lui

L’attention est ensuite revenue sur l’action au Hungaroring. Alors que son premier poursuivant Leclerc reculait nettement au départ, le poleman Norris a d’abord conservé sa position, jusqu’à ce qu’il tire trop large dans le virage 2. Piastri a profité de l’occasion pour prendre les commandes. Plus loin derrière, les problèmes ont continué pour Russell : sa Flèche d’argent ayant eu du mal à se lancer, il a chuté jusqu’à la 18e place.

Le début de course ne s’est pas déroulé comme prévu pour les deux Ferrari. Hamilton et Leclerc avaient misé sur les pneus tendres, plus rapides, mais dans les premiers tours ils sont restés bloqués aux quatrième et cinquième places derrière Verstappen, en mediums. C’est donc Hamilton qui, au 14e tour, est rentré le premier aux stands parmi les hommes de tête pour chausser les Pirelli durs.

Verstappen a suivi un tour plus tard, sans toutefois pouvoir éviter l’undercut. Grâce à un dépassement puissant, le Néerlandais a cependant repris l’avantage sur son rival de longue date. Peu après, les deux McLaren ont également changé de pneus, seul Antonelli restant en piste nettement plus longtemps avant de s’arrêter au 23e tour.

L’ordre initial était ainsi rétabli. Piastri et Norris se sont échappés, mais le Britannique mettait la pression. Au 34e tour, l’Australien s’est arrêté une deuxième fois, puis s’est agacé peu après lorsqu’un contact avec Carlos Sainz dans la Williams est intervenu au moment de prendre un tour. « Pousse-toi de là, idiot ! », a juré Piastri. Norris s’est ainsi retrouvé en tête après son deuxième arrêt. Peu après, Piastri s’est immobilisé en raison de problèmes.