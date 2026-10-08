La Fédération saoudienne de football a dévoilé la vérité au sujet des informations qui circulent concernant le limogeage du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe première, avant la Coupe d'Asie des nations 2027.

Des rapports de presse avaient affirmé que la Fédération saoudienne avait décidé de limoger Donis et s'était mise d'accord avec l'Espagnol Roberto Martínez pour diriger l'Arabie saoudite au cours de la période à venir, soit 3 mois avant le début de la compétition asiatique.

La Fédération saoudienne de football a publié, via son compte officiel sur le site « X », un communiqué dans lequel elle a nié toute intention de limoger Donis, assurant qu'il resterait à son poste au cours de la période à venir.

Le communiqué indique : « En référence à ce qui circule dans les médias concernant le sélectionneur de l'équipe nationale première, M. Georgios Donis, la Fédération saoudienne de football tient à confirmer que l'entraîneur poursuit sa mission avec la sélection, et qu'il n'existe aucune décision relative à un changement du staff technique, contrairement à ce qui a été relayé. »

Et de conclure : « La Fédération saoudienne de football appelle l'ensemble des médias à faire preuve de rigueur et à puiser leurs informations auprès des sources officielles. »

Donis avait réalisé un succès remarquable avec la sélection saoudienne, après l'avoir menée à son premier titre depuis 23 ans, en remportant la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, la « Gulf Cup 27 ».

En raison de ce grand succès, les supporters saoudiens ont exprimé leur refus de l'idée de limoger l'entraîneur grec de son poste et ont réclamé son maintien pour une période supplémentaire, en particulier à l'approche de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Il est à noter que la dix-neuvième édition de la Coupe d'Asie des nations se tiendra en Arabie saoudite, et plus précisément à Riyad, Djeddah et Khobar, durant la période allant du 7 janvier au 5 février de l'année prochaine.

La sélection saoudienne vise à remporter le titre asiatique pour la quatrième fois de son histoire, et la première après une longue absence de 30 ans, depuis sa dernière victoire en 1996.