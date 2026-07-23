La France a ouvert la porte à la possibilité de présenter une candidature conjointe avec l'Allemagne pour accueillir la Coupe du monde 2038, après que Marina Ferrari, ministre française des Sports, a accueilli l'idée favorablement, affirmant que l'organisation des grandes compétitions sportives fait partie de la stratégie de son pays pour les années à venir.

Lors de son intervention dans une émission matinale sur Sud Radio, Marina Ferrari a évoqué les informations faisant état de la possibilité que la France et l'Allemagne présentent une candidature conjointe pour accueillir le Mondial, à l'image de ce qu'a publié le quotidien « Le Parisien », soulignant que l'idée n'était pas encore entrée dans une phase de mise en œuvre officielle, mais qu'elle bénéficiait de son soutien.

La ministre française des Sports a déclaré, selon les propos rapportés par le réseau RMC : « Rien n'est confirmé à ce stade, car il revient aux fédérations sportives de déposer les demandes et de présenter leur candidature. Je n'ai pas encore été consultée, et je suis claire à ce sujet, mais cette idée existe depuis un certain temps. »

Et d'ajouter : « Cela s'inscrit dans la politique d'organisation des grands événements sportifs internationaux que nous menons en France, et à laquelle nous accordons une grande attention. »

À lire également :

Un signe annonciateur du début de l'ère Zidane : communiqué officiel français au sujet du « successeur de Deschamps »

Une coopération franco-allemande pour l'organisation des événements sportifs

Marina Ferrari a affirmé que la coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine sportif était devenue plus présente ces derniers temps, estimant que le partenariat entre les deux pays pourrait constituer un modèle réussi pour l'organisation des grandes compétitions.

Elle a évoqué l'expérience de l'organisation de la Coupe du monde de handball 2029 entre les deux pays, déclarant : « Nous travaillons de plus en plus avec nos partenaires européens, comme le confirme le championnat du monde de handball qui sera organisé entre la France et l'Allemagne en 2029. »

Et d'ajouter : « Cela s'inscrit également dans la politique de développement de l'économie du sport que nous soutenons fortement en France. »

La ministre française a insisté sur son soutien, de manière générale, à l'accueil des grands événements sportifs, affirmant : « Nous soutenons tous les grands événements sportifs internationaux. »

La France mise sur son expérience dans l'organisation des compétitions

Marina Ferrari a exprimé sa fierté quant à la capacité de la France à accueillir les plus grands événements sportifs mondiaux, citant l'organisation du Championnat d'Europe des nations 2016, puis les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Elle a déclaré : « Chaque année, la France accueillera un grand événement sportif international, et le point culminant sera les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030. »

Et d'ajouter : « Depuis 2024, nous avons acquis une grande expérience que le monde entier admire, et que nous exportons ; nous disposons par ailleurs des infrastructures qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir ces grands événements. »

La France, qui a accueilli la Coupe du monde une seule fois en 1998 et a été sacrée pour la première fois de son histoire sur son sol, cherche à renforcer sa présence dans la course à l'organisation des compétitions mondiales, alors que le football international se prépare à davantage de candidatures conjointes entre les pays européens.

Il convient de rappeler que la Coupe du monde 2030 se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, tandis que l'Arabie saoudite accueillera l'édition 2034.