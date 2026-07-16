La FIFA a réagi ce jeudi soir à la banderole controversée concernant les îles Malouines/Falkland, brandie par les joueurs argentins après leur victoire contre l'Angleterre (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

L’instance internationale a rompu le silence un jour après l’apparition de cette banderole sur laquelle on pouvait lire « Les îles Malvinas sont argentines », brandie lors des célébrations au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, aux États-Unis.

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Selon la chaîne française RMC, un porte-parole de la FIFA a indiqué : « Conformément à la procédure habituelle, la Commission de discipline indépendante de la FIFA examine actuellement les rapports du match et prend en compte les circonstances pertinentes avant de se prononcer sur d’éventuelles mesures supplémentaires, conformément au Code de discipline de la FIFA. »

L’Argentine encourt-elle une sanction ?

La banderole exhibée par plusieurs joueurs argentins après le coup de sifflet final, puis déposée sur la pelouse par Giovanni Lo Celso, semble contrevenir au règlement de la FIFA, qui interdit toute manifestation politique durant ses compétitions.

La FIFA n’a pas encore fixé de calendrier pour rendre sa décision, mais elle a pour habitude d’attendre la fin du tournoi avant d’imposer d’éventuelles sanctions disciplinaires.

En 2014, la FIFA avait infligé une amende de 20 000 euros à la Fédération argentine pour un message similaire lors d’un match amical contre la Slovénie.

La sanction pourrait être plus lourde cette fois-ci, l’incident ayant eu lieu en Coupe du monde et ayant fait le tour du monde en images.

Les îles Malouines (Falkland), petit archipel de l’Atlantique Sud, sont administrées par le Royaume-Uni depuis 1833, mais l’Argentine revendique toujours leur souveraineté.

En 1982, une guerre de deux mois – qui s’est soldée par la victoire de la Grande-Bretagne – a éclaté après que le conseil militaire argentin eut débarqué ses troupes sur l’archipel ; les affrontements ont fait 649 morts parmi les soldats argentins et 258 parmi les soldats britanniques.