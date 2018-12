Première pour Ronaldo dans le derby entre le Torino et la Juventus

Cristiano Ronaldo se prépare pour son premier derby entre le Torino et la Juventus: le Portugais a déjà marqué 10 buts en Serie A.

"Cristiano Ronaldo a déjà compris que deux matches ne se perdent pas: l'un contre l'Inter et l'autre contre le Torino". Le capitaine de la Juventus, Giorgio Chiellini, au micro de DAZN. Et après avoir apporté une contribution importante lors du match face aux Nerazzurri, le champion portugais, âgé de 33 ans, tentera de proposer le même scénario dans le derby de la Mole.



Avant Torino-Juventus : pourquoi le Toro compte autant en Italie

A Berne, il a offert une prestation terne, mais Ronaldo ne fait généralement pas ça deux fois de suite. Contre les Young Boys, l'ancien du Real Madrid n'a pas pu inscrire son deuxième but en Ligue des champions avec le maillot de la Juventus. Dans le championnat, toutefois, il répond présent : 10 buts et 6 passes en 15 apparitions. Digne de lui.

En bref, Salvatore Sirigu se prépare à vivre une soirée plutôt exigeante. En fait, le champion lusitien tentera de faire un match historique. Et à cet égard, Ronaldo a déjà parfaitement compris à quel point ce derby était particulier.

"L'un des responsables de l'équipement m'a dit: 'S'il te plaît, tu dois gagner, sinon ma grand-mère ... J'ai réalisé que les supporters de la Juventus refusent de perdre deux matches : contre l'Inter Milan et le Torino. Un derby est toujours sympa et il faut gagner ". Ronaldo, évidemment mis au fait par Chiellini et ses compagnons, a les idées claires. Et ce n’est sûrement pas une bonne nouvelle pour la défense du Torino.