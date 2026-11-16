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L'équipe d'Allemagne a livré une prestation offensive exceptionnelle face aux Pays-Bas, qu'elle a battus cinq buts à zéro.

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La rencontre entre les deux sélections s'est déroulée lundi soir au stade olympique de Berlin, dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations.

Il s'agit de la première défaite de l'Espagnol Xavi Hernández, sélectionneur des Pays-Bas, depuis sa prise de fonctions à la tête des Oranje.

L'Allemagne prend ainsi la tête du groupe avec 11 points, devant les Pays-Bas, deuxièmes, à la différence de buts, tandis que la Grèce pointe à la troisième place avec le même total.

La Mannschaft a dominé la rencontre de bout en bout, s'appuyant sur une nette supériorité dans les déplacements offensifs, la rapidité de sa circulation de balle et une grande efficacité devant le but. De quoi transformer la soirée en véritable cauchemar pour les Néerlandais, incapables d'endiguer les vagues offensives des locaux.

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Le festival allemand a débuté à la 41e minute, lorsque Diri Shirhant a ouvert le score. Parti du côté gauche, il a repiqué vers la surface avant de décocher une frappe puissante qui s'est logée dans la lucarne, inscrivant ainsi son premier but international sous le maillot de l'Allemagne.

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Dès le début de la seconde période, les locaux ont maintenu leur pression offensive, et Florian Wirtz a doublé la mise à la 60e minute d'une frappe surpuissante du gauche depuis l'extérieur de la surface, que le gardien Bart Verbruggen n'a pas pu repousser.

L'Allemagne n'a pas attendu longtemps pour inscrire le troisième but : le défenseur Nico Schlotterbeck s'est élevé sur un centre millimétré pour placer une tête au fond des filets à la 65e minute, profitant d'un flottement évident dans la défense néerlandaise.

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Florian Wirtz a ensuite confirmé son remarquable rendement en signant son doublé, le quatrième but de son équipe, à la 71e minute, après avoir profité d'une passe dans la surface. L'Allemagne a ainsi creusé encore l'écart et placé son adversaire face à une mission quasi impossible.

Brayan Gruida a complété la manita allemande à la 77e minute en reprenant d'une frappe puissante un ballon renvoyé par le poteau après une tentative de Diri Shirhant, confirmant la supériorité écrasante des locaux.

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Dans le même groupe, la Grèce a arraché une victoire difficile face à la Serbie (1-0), grâce à un but de Georgios Masouras à la 69e minute.

La Grèce porte ainsi son total à 11 points et occupe la troisième place du groupe, après avoir décroché sa troisième victoire en 6 matchs, tandis que la Serbie termine sa campagne à la dernière place sans le moindre point.