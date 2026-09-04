Ni la domination ni les nombreuses occasions n'ont profité au Real Madrid face au Real Betis, les joueurs de José Mourinho ayant manqué de la touche finale décisive. L'équipe a encaissé un coup dur dans les dernières minutes et s'est inclinée 1-0 sur un but de Barros, subissant ainsi sa première défaite de la saison, à quelques jours seulement du début de son parcours en Ligue des champions.

Mourinho avait mis en garde ses joueurs avant le match sur la difficulté de la rencontre, affirmant qu'une victoire contre le Betis exigeait un Real Madrid à son meilleur niveau, ce qui ne s'est pas produit malgré le départ solide de la formation madrilène.

Le Real Madrid a abordé la rencontre avec un pressing offensif écrasant, et Kylian Mbappé a failli ouvrir le score très tôt, avant qu'Álvaro Valles ne s'illustre en repoussant une frappe puissante de Dean Huijsen à la 13e minute.

Deux minutes plus tard, Vinicius Junior était tout proche de faire trembler les filets, mais le poteau a privé la star brésilienne du but après un travail remarquable d'Arda Güler.

Le Betis a tenté de menacer le but de Thibaut Courtois de temps à autre, Antony étant la principale source de danger, mais les occasions les plus dangereuses sont restées à l'avantage des visiteurs.

À la 44e minute, Mbappé a gâché une précieuse occasion après que Valles a repoussé sa frappe à deux reprises sur une même action, puis Huijsen est revenu et a frappé un ballon repoussé par la barre transversale dans le temps additionnel de la première période.

Les occasions se retournent contre le Real Madrid

Après la pause, Mbappé a continué à chercher le but de l'avantage et a frappé un ballon enroulé qui est passé à côté du poteau, mais le Real Madrid a commencé à perdre progressivement le contrôle, tandis que les locaux gagnaient en confiance.

Mourinho a fait entrer plusieurs de ses cartes offensives, notamment Bernardo Silva, Yan Diomande et Trent Alexander-Arnold, dans l'espoir de rompre l'égalité, mais ces changements n'ont pas offert à l'équipe le résultat qu'elle recherchait.

Alors que le Real Madrid se punissait lui-même pour ses occasions manquées, le coup fatal est venu du Betis à la 81e minute, lorsque Barros a profité d'un ballon repoussé après un arrêt de Courtois sur un corner, plaçant les locaux en tête et enflammant les tribunes du stade « La Cartuja ».

Le Real Madrid a tenté de sauver le match dans les dernières minutes, et Asencio a cru avoir arraché l'égalisation, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu, avant que Mbappé ne rate un penalty à la 90e+5, complétant ainsi la soirée noire de la formation madrilène.

Ainsi, le Real Madrid a payé le prix fort pour ses occasions manquées, et Mourinho et ses hommes ont subi leur première défaite de la saison, un coup qui survient avant le début du parcours de l'équipe en Ligue des champions.

De son côté, le Betis a signé l'une des principales surprises de la journée, en décrochant une précieuse victoire aux dépens de la formation madrilène.