Première apparition officielle : Summerville aux côtés de Benzema pour le match d'ouverture d'Al-Hilal

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé d'offrir à l'ailier néerlandais Crysencio Summerville sa première apparition sous le maillot du club, à l'occasion de son match d'ouverture en Roshn Saudi League.

Al-Hilal reçoit Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn Saudi League, ce vendredi soir, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la compétition.

Inzaghi a titularisé Summerville pour la première fois, après son recrutement en provenance de West Ham United lors du mercato estival en cours, dans une transaction estimée à 80 millions d'euros selon des rapports de presse.

L'ailier néerlandais jouera à la place de Salem Al-Dawsari, blessé, aux côtés de l'autre ailier, le Brésilien Malcom, ainsi que de l'attaquant français Karim Benzema, dans un triangle offensif qui s'annonce très fort.

Summerville ne sera pas la seule recrue du onze de départ, puisque le latéral droit Mohammed Mahzari, qu'Al-Hilal a recruté en provenance d'Al-Taawoun lors du mercato estival en cours, sera également titulaire.

Mahzari se joindra au quatuor défensif composé de Mateb Al-Harbi comme latéral gauche, ainsi que du Sénégalais Kalidou Koulibaly et d'Ali Lajami dans l'axe, en l'absence de Hassan Tambakti, blessé.

Quant au milieu de terrain, il reste inchangé par rapport à la saison dernière, l'entraîneur italien s'appuyant sur Mohammed Kanno, le Portugais Ruben Neves et le Serbe Sergej Milinkovic-Savic.

Al-Hilal aborde la nouvelle saison en quête de reconquérir le titre de champion, qui a manqué à son palmarès lors des deux dernières saisons, tandis qu'Al-Faisaly cherche à créer la surprise et à arracher un premier point dès son premier match dans la compétition.

Voici la composition d'Al-Hilal :