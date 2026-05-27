Premier transfert ? Maresca veut recruter un joueur évalué à 120 millions d'euros pour Manchester City

Selon Sky Sports, une source fiable, Enzo Maresca souhaite recruter Enzo Fernández pour Manchester City. Il estime que l’Argentin possède un profil actuellement absent de l’effectif des Citizens.

Maresca, qui succédera à Pep Guardiola sur le banc des Citizens la saison prochaine, était encore aux commandes de Chelsea en début d’exercice.

Des discussions avec City auraient précipité son licenciement par Chelsea le 1^(er) janvier.

Maresca va bel et bien prendre la relève de Guardiola, mais il souhaite emmener avec lui à l’Etihad Stadium un joueur de son époque londonienne.

L’entraîneur de 48 ans voit en Fernández l’homme de la situation pour renforcer le milieu de terrain. Sous contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2032, le joueur argentin représenterait un investissement très onéreux.

Selon Transfermarkt, sa valeur atteint 90 millions d’euros. Il y a trois ans, Chelsea avait déboursé 120 millions d’euros auprès de Benfica pour s’attacher ses services.

Depuis son arrivée, il a disputé 169 matchs sous le maillot des Blues, inscrivant 31 buts et délivrant 30 passes décisives. Outre Chelsea, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivraient également de près l’international argentin.