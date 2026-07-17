Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

Traduit par

Premier transfert estival : Ronaldo recrute Samo Costa à Al-Nassr pour un montant symbolique

Mercato
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Majorque
Saudi Pro League
Coupe du monde
Portugal
Portugal
Arabie saoudite
Espagne

« El Don » marque des buts sur le terrain et en dehors

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a joué un rôle clé dans les premières négociations du club en vue du prochain mercato estival.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, qui a tweeté sur son compte personnel X, Al-Nassr négocie avec le Real Majorque pour recruter le milieu de terrain portugais Samu Costa.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », un accord serait déjà trouvé : le transfert s’élèverait à 9 millions d’euros, payables en deux fois, une somme relativement modeste.

Selon le quotidien, la star portugaise a joué un rôle clé dans la finalisation de ce dossier.

C’est le directeur sportif du club, le Portugais Simão Coutinho, qui a ouvert les hostilités dès le début de l’été : après un passage à Madrid pour s’entendre avec le joueur, il s’est rendu à Majorque afin de finaliser l’accord avec le club.

L’officialisation du transfert est attendue dans les prochaines heures, dès que les derniers détails contractuels seront finalisés.

Une fois le transfert officialisé, Costa deviendra la première recrue estivale du club, qui n’a encore enregistré aucune arrivée en raison de ses difficultés financières.

Samo Costa possède un parcours solide, construit essentiellement en Espagne : il a porté les couleurs d’Almería de 2020 à 2023, puis celles de Majorque, où il évolue toujours.

Internationalement, il a fait ses débuts avec le Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo en octobre 2024, mais n’a disputé que sept rencontres.

Convoqué pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il n’a disputé qu’une seule rencontre, en tant que remplaçant pendant 20 minutes, lors du match nul et vierge contre la Colombie lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google