Selon plusieurs sources médiatiques, Al-Ahli d’Arabie saoudite s’apprête à débourser une somme significative pour recruter le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh, actuellement sous contrat avec Tromsø en Norvège, lors du prochain mercato estival.

Plusieurs médias avaient déjà confirmé la signature définitive du défenseur, arraché au terme d’une concurrence acharnée avec plusieurs clubs européens, dont Cologne (Allemagne), Strasbourg (France) et Club Bruges (Belgique).

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le défenseur gambien a déjà apposé sa signature sur un contrat de cinq ans, valable jusqu’en 2031.

Selon le média, le défenseur rejoindra l’Arabie Saoudite pour un montant de 7 millions d’euros, que le club saoudien s’engagera à régler en plusieurs échéances à son homologue norvégien.

Âgé de 19 ans, il devient la première recrue estivale de l’Ahlî, d’autres arrivées étant attendues, notamment pour pallier le départ imminent du milieu ivoirien Franck Kessié.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du continent, il a été sacré meilleur jeune joueur du championnat norvégien en mai dernier.