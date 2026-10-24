L'Écossais Scott McTominay s'est métamorphosé en un nouveau joueur dès son arrivée à Naples, effaçant sa longue histoire avec son ancien club de Manchester United en moins de deux saisons et demie.

Naples a fait match nul 3-3 face à son hôte l'AS Roma, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Diego Armando Maradona, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Italie.

Le match a été marqué par la performance éclatante de McTominay, auteur de deux buts, le premier à la 48e minute, après avoir dévié un centre au fond des filets d'une tête.

Grâce à ce but, McTominay est devenu le milieu de terrain des cinq grands championnats européens qui a inscrit le plus de buts de la tête toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Naples à l'été 2024.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », le milieu de terrain écossais a marqué 11 buts de la tête depuis son transfert à Naples, dépassant ainsi le Brésilien Casemiro et le Français Corentin Tolisso, qui en ont inscrit 10.

Quant à son deuxième but, le troisième de la formation du sud de l'Italie, il est survenu à la 83e minute de la rencontre, à la suite d'une frappe rasante et puissante depuis l'extérieur de la surface de réparation.

Ce but était le 30e inscrit par le joueur de 30 ans depuis son arrivée à Naples, malgré seulement 87 matchs disputés, selon le réseau de statistiques « StatMuse FC ».

McTominay surpasse ainsi ce qu'il avait réalisé avec son ancien club de Manchester United en 7 années au sein de l'équipe première, durant lesquelles il a participé à 255 matchs, mais n'a inscrit que 29 buts.



