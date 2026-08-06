Des rapports de presse ont révélé la date du retour de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, aux entraînements de l'équipe, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a indiqué que Toney fera son apparition aux entraînements d'Al-Ahli après-demain samedi, à l'issue de la période de repos dont il a bénéficié après sa participation avec l'équipe d'Angleterre à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'attaquant anglais a achevé son parcours avec les « Three Lions » lors du Mondial le 18 juillet dernier, lorsqu'il a été titularisé lors de la victoire 6-4 face à la France, dans le match pour la troisième place.

Depuis, Toney a pris ses vacances estivales, manquant ainsi le stage de préparation d'Al-Ahli à l'étranger, disputé en Autriche et au Portugal au cours du mois de juillet dernier, une absence qui s'est prolongée même après le retour à Djeddah.

Toney découvrira de nombreux changements au sein d'Al-Ahli, à commencer par le départ de l'ancien président Khaled Al-Ghamdi et de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, remplacé à la tête de l'équipe par le Néerlandais Marino Pusic.

De plus, de nombreux changements sont intervenus dans les rangs de l'équipe, tels que le départ de l'Ivoirien Franck Kessié et de l'Algérien Riyad Mahrez, ainsi que le recrutement de l'Arménien Andranik Speranski et du Portugais Francisco Trincao.

Toney cherchera néanmoins à poursuivre ses succès avec l'équipe, lesquels se sont prolongés sur deux saisons depuis son transfert dans ses rangs à l'été 2024, en provenance de Brentford.

L'attaquant anglais a été l'un des principaux artisans du parcours d'Al-Ahli vers le sacre en Ligue des champions d'Asie Elite à deux reprises, pour la première fois de l'histoire du club, ainsi qu'en Supercoupe d'Arabie saoudite après une absence de 9 années complètes.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah lors de la première journée de la Saudi Pro League.