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Premier renfort étranger : Al-Ittihad officialise l'arrivée de Dion Lopy en provenance d'Almeria

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D. Lopy
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Espagne

« Les Tigres » renforcent leur effectif avec un nouveau joueur

Le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé le recrutement du milieu de terrain sénégalais Dion Lopy, en provenance du club d'Almería, lors du mercato estival en cours.

Le club saoudien a publié une vidéo, via son compte officiel sur le réseau « X », par laquelle il a annoncé la signature du milieu de terrain sénégalais, pour un contrat de 3 ans qui prend fin en 2029.

Al-Ittihad n'a pas dévoilé les détails financiers de l'opération, mais des rapports de presse antérieurs ont assuré qu'il versera 13 millions d'euros au club espagnol, en plusieurs échéances, en plus de 10 % de la valeur d'une future revente de son contrat.

Le milieu de terrain sénégalais est considéré comme la première recrue étrangère d'Al-Ittihad lors de ce mercato estival, le club ayant activé la clause d'achat dans le contrat de son défenseur camerounais Stéphane Keller, qui était prêté par le club chypriote de Limassol.

Dion Lopy remplacera le milieu de terrain brésilien Fabinho, qui a quitté l'équipe à l'expiration de son contrat à l'issue de la saison dernière.

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Dion Lopy est âgé de 24 ans et évolue principalement au poste de milieu défensif, tout en excellant également au poste de milieu récupérateur, ce qui renforce les options de l'équipe dans ce secteur.

Le Sénégalais joue pour Almería depuis 2023, lorsqu'il avait rejoint ses rangs en provenance du Stade de Reims, disputant 105 matches avec le club, au cours desquels il a réussi à inscrire 4 buts et délivré 6 passes décisives.

Sur le plan international, Lopy joue avec la sélection du Sénégal depuis 2023, mais il n'a disputé que 5 matches, sans marquer ni délivrer de but, et il n'a pas été convoqué pour participer à la Coupe d'Afrique des nations ou à la Coupe du monde au cours de l'année en cours.

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