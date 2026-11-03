Le club saoudien d'Al-Nassr a entamé ses démarches officielles concernant la crise survenue lors de son match face au club émirati d'Al-Wasl en Ligue des champions d'Asie Elite.

La Confédération asiatique de football avait annoncé, la semaine dernière, le report du match entre Al-Nassr et Al-Wasl, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Asie Elite, en raison de l'impossibilité pour le club émirati de rejoindre le Royaume d'Arabie saoudite.

Ce report a provoqué une vague de colère dans les milieux du football saoudien, au point que la Fédération saoudienne de football a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir normalement la délégation d'Al-Wasl.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que le club d'Al-Nassr avait envoyé une lettre à la Confédération asiatique de football, lui demandant de connaître les raisons du report du match.

Le club saoudien a joint à sa lettre l'ensemble des documents attestant de la mise à disposition des autorisations d'atterrissage et des accords officiels nécessaires à l'accueil de l'équipe émiratie.

Al-Nassr a également inclus dans son dossier le numéro de vol de l'avion privé que le club d'Al-Wasl avait communiqué, avant de revenir sur sa décision de se rendre à Riyad.

Al-Nassr entend poursuivre l'ensemble des procédures juridiques disponibles afin de protéger les droits du club et d'obtenir les points du match, et ce en coordination avec la Fédération saoudienne de football.

À noter qu'Al-Nassr occupe la septième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite, avec 6 points récoltés grâce à deux victoires et une défaite, tandis qu'il lui reste à disputer le match reporté face à Al-Wasl.