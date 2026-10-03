Premier match officiel : Donis crée la surprise avec un joueur d'Al-Hilal face au Qatar

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a créé la surprise avec le joueur d'Al-Hilal lors de l'affrontement face au Qatar dans la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite affronte le Qatar, ce samedi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

Donis a dévoilé le onze de départ de l'Arabie saoudite, qui a connu une immense surprise avec la mise à l'écart de Mohammed Abou Al-Chamat, après que ce dernier a disputé l'ensemble des matchs de l'Arabie saoudite lors de la phase de groupes.

Chose étrange, le technicien grec n'a pas fait appel à Nawaf Boushal, qui évoluait parfois au poste d'arrière droit, mais a préféré se tourner vers Mohammed Mahzari, latéral d'Al-Hilal, bien que ce dernier n'ait disputé aucun match lors de la phase de groupes.

Il s'agira du premier match officiel disputé par Mahzari avec l'Arabie saoudite, après les prestations remarquables qu'il a livrées avec Al-Hilal depuis son arrivée en provenance d'Al-Taawoun lors du dernier mercato estival.

Donis a également décidé de laisser Hassan Tambakti sur le banc des remplaçants, en s'appuyant sur le duo Abdulelah Al-Amri et Jihad Zokri dans l'axe de la défense, avec à leurs côtés Mutaib Al-Harbi au poste d'arrière gauche.

En attaque, Firas Al-Buraikan mènera l'Arabie saoudite au détriment d'Abdullah Al-Hamdan, épaulé par le trio Sultan Mandash, Saleh Abou Al-Chamat et Hammam Al-Hammami.

Rappelons que l'Arabie saoudite a réalisé un sans-faute dans le groupe 1, tandis que le Qatar a récolté 7 points, synonymes de deuxième place dans le groupe 2, à la différence de buts derrière les Émirats arabes unis.

À noter que le vainqueur du match entre l'Arabie saoudite et le Qatar affrontera le qualifié de l'autre rencontre entre les Émirats arabes unis et Oman, en finale du Golfe 27, mardi prochain.

La composition de l'Arabie saoudite est la suivante :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais

Défense : Mohammed Mahzari - Jihad Zokri - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Milieu de terrain : Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari - Saleh Abou Al-Chamat

Attaque : Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Hammam Al-Hammami