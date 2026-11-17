Partager Suivez GOAL sur Google

Hamed Al-Shanqiti, gardien d'Al-Kholood prêté par Al-Ittihad, se retrouve dans l'embarras après une erreur fatale qui a coûté un but, à l'occasion de sa première sélection avec l'Arabie saoudite.

Publicité

L'Arabie saoudite affrontait l'Ouzbékistan ce mardi au stade Jassim-bin-Hamad, à Doha, la capitale qatarie, pour son deuxième match amical de l'actuelle trêve internationale.

À la 19e minute de jeu, Shirzad Isnov a ouvert le score pour l'Ouzbékistan, à la suite d'une erreur fatale d'Al-Shanqiti.

Le jeune gardien a tenté de transmettre le ballon à l'un de ses coéquipiers saoudiens, mais sa passe a atterri dans les pieds d'Isnov, qui s'est retrouvé seul face au but et n'a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets.

Cette erreur place Al-Shanqiti dans l'embarras, d'autant qu'il disputait son tout premier match international avec l'Arabie saoudite, après les bonnes performances livrées en Roshn Saudi League sous les couleurs d'Al-Kholood.

Publicité Publicité

Le joueur de 21 ans a été titularisé à la place de Mohammed Al-Owais, le gardien d'Al-Hilal, le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, ayant décidé d'écarter ce dernier à la fois du onze de départ et du banc des remplaçants.

Related Topics

Al-Shanqiti a hérité de ce poste en profitant de la blessure de Nawaf Al-Aqidi, gardien d'Al-Nassr, survenue lors de la 27e édition de la Coupe du Golfe arabe, « Khaleeji 27 ».

La sérieuse blessure au coude subie par Al-Aqidi le prive de compétition jusqu'à présent. Il a donc été écarté, tandis qu'Al-Shanqiti a été promu au rang de deuxième gardien et qu'Abdulquddus Atiah a été appelé comme troisième gardien.

Publicité

Hamed Al-Shanqiti n'était pas la seule nouveauté par rapport à l'équipe qui s'était imposée 3-2 face à la Corée du Sud vendredi dernier : Saud Abdulhamid a été aligné au poste d'arrière droit, à la place de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis a également réintégré Musab Al-Juwayr dans le onze de départ, aux dépens de Mohamed Kanno. Le milieu avait été absent avec l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 » et avait démarré sur le banc lors du dernier match contre la Corée du Sud.

Publicité

Le technicien grec a par ailleurs procédé à deux changements en attaque, en associant Ahmed Al-Ghamdi et Firas Al-Buraikan à Marwan Al-Sahafi, à la place de Mohammed Al-Qahtani et d'Abdullah Al-Hamdan.

La composition de l'Arabie saoudite :

Publicité

Gardien : Hamed Al-Shanqiti

Défense : Saud Abdulhamid - Abdulelah Al-Amri - Hassan Tambakti - Mutab Al-Harbi

Publicité

Milieu : Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Musab Al-Juwayr

Attaque : Marwan Al-Sahafi - Firas Al-Buraikan - Ahmed Al-Ghamdi

Publicité

L'Arabie saoudite possède l'avantage dans l'historique de ses confrontations avec l'Ouzbékistan : avant le match de ce soir, les deux équipes s'étaient affrontées à 12 reprises, pour 7 victoires saoudiennes, 4 succès ouzbeks et un seul match nul.

À noter qu'il s'agit du deuxième match disputé par l'Arabie saoudite lors de son stage actuel à Doha, la capitale qatarie, après sa victoire 3-2 face à la Corée du Sud lors de la première rencontre, vendredi dernier.