L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a arrêté son choix sur le joueur qui compensera l'absence de la star serbe Sergej Milinkovic-Savic lors du Clasico contre Al-Ittihad.

Al-Hilal accueille son rival Al-Ittihad, ce samedi, au stade Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre est marquée par l'absence de Savic en raison de la blessure dont il a souffert lors de sa participation avec la sélection de Serbie durant la dernière trêve internationale, en plus du capitaine Salem Al-Dawsari.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Inzaghi a décidé de titulariser le Français Simon Boisrevy au milieu de terrain pour compenser l'absence de Savic.

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Le journal a précisé que l'entraîneur italien souhaite s'appuyer sur un joueur maîtrisant les tâches offensives au milieu de terrain, ce qui l'a poussé à envisager Boisrevy comme solution idéale pour remplacer le milieu serbe.

Le choix du jeune joueur français semble étrange, d'autant plus qu'il était absent de la liste d'Al-Hilal lors des sept derniers matchs disputés par le club en Roshn Saudi League, depuis le début de la saison en cours.

Boisrevy n'a disputé qu'un seul match avec « Al-Zaïm » cette saison, celui que le club a remporté face à Al-Gharafa (Qatar) sur le score de 2-1, en septembre dernier, en Ligue des champions d'Asie Elite, et il est sorti à la 66e minute.

De manière générale, le joueur de 20 ans n'a participé qu'à 12 matchs avec Al-Hilal depuis son arrivée en janvier dernier, dont 4 seulement en tant que titulaire et 8 autres comme remplaçant, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.