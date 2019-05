Premier League - Yaya Touré dément vouloir prendre sa retraite

Alors que son agent avait annoncé sa retraite, Yaya Touré a tenu à démentir l'information, affirmant être prêt à relever de nouveau défis.

La carrière de Yaya Touré n'est peut-être pas terminée. Alors que son agent, Dmitry Selyuk, avait annoncé en fin de semaine dernière que son joueur avait décidé de prendre sa retraite, quelques mois après avoir résilié son contrat avec l' . "Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre un terme à sa carrière de champion. Le match d'adieu, quand il a gagné le titre de avec était, en principe, sa véritable fin de sa carrière", avait-il déclaré.

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2 — Yaya Touré (@YayaToure) 12 mai 2019

Une information démentie par le principal intéressé via son compte Twitter. "Il y a eu beaucoup de confusion autour de mon futur récemment. Je veux que ce soit clair que j'aime le football et je suis toujours prêt à jouer encore quelques années, a écrit celui qui était présent lors des célébrations du titre de ses anciens coéquipiers de Manchester City. "Oui, je commence à me préparer pour entraîner mais je ne pense pas encore à m'y consacrer à plein temps."

I am now ready and focused to take new challenges in playing football!



And don’t worry once the time has come, I will announce my retirement personally and officially by myself!!



2/2 — Yaya Touré (@YayaToure) 12 mai 2019

"Je suis pour le moment prêt et concentré à relever de nouveau challenges en tant que joueur ! Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, j'annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même !"

Passé notamment par et Barcelone, Yaya Touré a ensuite joué pendant huit saisons sous le maillot de Manchester City, dont il est parti l'été dernier. Il s'était engagé dans la foulée avec le club grec de l'Olympiakos, où il n'aura disputé que deux rencontres de championnat avant de résilier son contrat en décembre dernier . Sans club depuis, le voilà donc à la recherche d'un défi à relever.