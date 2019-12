Premier League - Watford se sépare de Sanchez Flores

L'entraîneur espagnol n'aura passé que 85 jours sur le banc des Hornets, qui restent englués à la dernière place du classement de Premier League.

s'est séparé de son entraîneur Quique Sanchez Flores ce dimanche, moins de trois mois après avoir fait appel à ses services pour un deuxième passage sur le banc. Une décision qui fait suite à une défaite 1-2 ce samedi contre une autre équipe en difficulté : .

La seule victoire des Hornets cette saison en championnat date de début novembre contre Norwich et ils ne comptent que 8 points après 14 journées. Pire, les joueurs de Watford n'ont inscrit que huit buts (pour 28 encaissés), plus faible attaque du championnat outremanche.

"Quique est un homme d'une grande intégrité et il était clair à quel point il voulait avoir un impact positif, mais en fin de compte, les résultats ont dicté notre décision, a déclaré Scott Duxbury, président du club. La nomination d'un nouvel entraîneur est imminente, et avec près des deux tiers de la saison devant nous, nous fournirons tout le soutien nécessaire pour assurer le succès des prochains mois."

Flores, qui avait dirigé une campagne tout à fait honorable en 2015-2016, n'avait effectué son retour à Vicarage Road qu'en septembre dernier pour remplacer Javi Gracia après un début de saison raté. Il n'aura connu que deux succès en 12 matches toutes compétitions confondues dont une défaite 8-0 contre .

"Je souffre pour les supporters, je souffre pour les joueurs et je souffre pour le propriétaire bien sûr", avait-t-il déclaré aux journalistes après la défaite de samedi.

"J'aurais regretté s'ils étaient venus me voir chez moi et dit : 'tu peux nous aider' et que j'étais resté là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon personnage. Si je reste dans ma zone de confort, ce n'est pas moi. Je suis venu ici et j'essaie de me battre, même si les circonstances sont mauvaises pour nous."

L'ancien boss de et Chris Hughton fait partie des favoris pour le remplacer.