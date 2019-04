Premier League - Virgil van Dijk désigné joueur de l'année PFA devant Raheem Sterling

Le défenseur de Liverpool devance le joueur de Manchester City qui est honoré chez les jeunes.

Virgil van Dijk devance Raheem Sterling pour s'offrir le titre de joueur de l'année de la Professional Footballers Association (PFA). Le défenseur batave succède ainsi à son coéquipier à Mohamed Salah alors que Liverpool et sont actuellement à la lutte pour obtenir le titre de .

Van Dijk devance plusieurs joueurs ayant brillé cette saison, que ce soit chez les Citizens où les Reds, à l'instar de Sergio Aguero, Bernardo Silva, Sadio Mané et même l'ailier de Eden Hazard pour obtenir le fameux trophée désigné par le vote des membres de la PFA.

Van Dijk avait brisé le record du défenseur le plus cher de l'histoire lors de son arrivée dans le Merseyside en provenance de en janvier 2018 et a mené cette saison une défense qui a concédé le moins de buts dans le championnat anglais depuis l'entame, démontrant que Liverpool avait eu raison d'investir autant sur ses services.

Avec trois buts et deux passes décisives en Premier League, et deux autres buts ainsi qu deux autres offrandes en C1, le défenseur batave a fait montre de polyvalence et d'influence cette saison dans tous les compartiements de jeu.

Sterling, qui culimne à 17 buts et 10 passes décisives cette saison avec Manchester City, a lui fait main basse sur le trophée de meilleur jeune joueur de l'année PFA. Sterling aussi succède à un coéquipier, puisqu'on se souvient que c'est Leroy Sané qui avait reçu cette distinction la saison dernière.