Premier League - Vardy joueur du mois d'avril, Guardiola meilleur entraîneur

Le meilleur joueur et meilleur entraîneur du mois d'avril en ont donc été désignés ce mardi. Il s'agit de l'attaquant de Leicester, Jamie Vardy, et du coach de , Pep Guardiola.

Jamie Vardy devient ainsi le premier joueur extérieur aux clubs du Top 6 (Manchester City, , , , , ) à remporter cette distinction cette saison. Le buteur des Foxes a inscrit cinq buts en quatre rencontres, permettant à son équipe d'empocher 7 points sur 12 possibles au cours du mois. Il a notamment réalisé un doublé contre Arsenal il y a dix jours (3-0).

It's party time… 🎉@vardy7 is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for April!#PLAwards @LCFC pic.twitter.com/mnD8Dshrga