Premier League - Unaï Emery : "Gagner quelque chose d'important avec Arsenal"

Arrivé l'été dernier sur le banc d'Arsenal, Unaï Emery peut rêver d'une fin de saison sous le signe de la réussite à la tête des Gunners.

Ancien entraîneur du et du , Unaï Emery a découvert un nouveau championnat cet été, lui qui a eu l'honneur de succéder à l'emblématique Arsène Wenger sur le banc des Gunners d' . Réputé pour ses principes tactiques permettant à ses équipes de développer un football offensif et séduisant, l'Espagnol ne déçoit pas à Londres depuis ses débuts, dans un club lui aussi réputé pour la qualité de son football.

En effet, Unai Emery a tout simplement remporté plus de matches que tout autre entraîneur d'Arsenal lors de ses 50 premiers matches, remporté 32 de ses 50 premières sorties sur le banc des Gunners, quatre de plus que George Allison, détenteur du précédent record, établi en 1934 avec 28 matches.

"Je suis fier de notre situation actuelle"

Grâce à cette performance, les partenaires d'Alexandre Lacazette pointent à la 4ème place de , à égalité de points avec , et disputeront prochainement les demi-finales de la face au . Autant dire que retrouver la Ligue des Champions, ce qui était l'objectif d'Unaï Emery à son arrivée cet été, apparaît comme un objectif largement à la portée d'Arsenal, à l'approche d'un sprint final qui s'annonce particulièrement mouvementé Outre-Manche.

"C'est bien pour nous en tant qu'équipe et pour moi en tant qu'entraîneur, mais je veux gagner tous les matches que je joue. Je veux être ici et avoir la possibilité de gagner quelque chose d'important avec Arsenal. Je pense que nous progressons. Il est entre nos mains de faire quelque chose d'important à la fin de la saison. Je suis fier des joueurs, je suis fier du club, je suis fier de nos supporters, je suis fier de notre situation actuelle - avec des possibilités en Europa League et en Premier League", a justement confié le principal intéressé dans des propos accordés à Sky Sports ce dimanche, dans un discours entre ambition et détermination.

"Nous voulons jouer la saison prochaine en , mais nous savons que ce sera difficile. Nous devons nous concentrer à 100%, tout le monde doit être concentré", a ensuite ajouté l'ancien du PSG, triple vainqueur de la Ligue Europa du temps où il entraînait le FC Séville. Pour atteindre les objectifs fixés en début de saison, l'Espagnol devra mener les siens vers le succès face à ce dimanche (17h00), pour le compte de la 35ème journée.