Premier League - Tottenham 1-0 Burnley : Christian Eriksen délivre les Spurs

Longtemps frustré par une équipe très regroupée derrière, Tottenham a fini par trouver la faille, grâce à son milieu offensif danois.

Si Tottenham a souvent réussi à éviter les pièges contre les formations modestes de Premier League cette saison, Burnley a représenté un sacré obstacle ce samedi après-midi. Répiutés pour être l'une des équipes les plus difficiles à manoeuvrer en Angleterre, les Clarets n'ont pas failli à leur réputation à Wembley.

Un héros nommé Eriksen

Avec cinq défenseurs et un Joe Hart bien concentré, les Spurs ont eu beaucoup de difficultés à porter le danger sur le but adverse. Longtemps frustré, le club londonien a dû attendre le temps additionnel pour ouvrir le score, grâce à un but salvateur de Christian Eriksen (91e).

Sur un service d'Harry Kane, le milieu offensif danois a fait la différence au milieu de la défense du 17e de Premier League pour délivrer les siens et Wembley. Trois points laborieux mais trois points tout de même qui permettent aux Spurs de revenir provisoirement à trois points de Liverpool, dauphin de Manchester City.