Premier League - Ryan Giggs et sa haine des Français d'Arsenal

Ayant porté les couleurs des Red Devils entre 1990 et 2014, Ryan Giggs n'appréciait que très peu les joueurs d'Arsenal, et notamment les Français.

Devenu sélectionneur du , Ryan Giggs, ancien milieu de terrain de , est considéré comme l'une des plus grandes légendes des Red Devils, et même du football britannique de manière plus globale. Ayant porté les couleurs mancuniennes entre 1990 et 2014, il faut dire que le natif de Cardiff s'est démarqué par sa fidélité à son club formateur, lui qui n'a jamais porté d'autres couleurs que celles des pensionnaires d'Old Trafford.

Ayant débuté dans les années 1990, Ryan Giggs a donc connu les années de rivalité hostile face à , à l'époque où les deux clubs se faisaient la guerre pour s'emparer du trône en . Rivales, les deux formations ne s'appréciaient clairement pas. De même que les joueurs, Rivaux, en témoignent les fameuses altercations entre les deux capitaines de l’époque : Roy Kean et Patrick Vieira, jamais avares de mots doux pour mettre le feu aux poudres.

"Je ne voulais surtout pas les connaître"

Invité à s'exprimer sur les Gunners dans un entretien accordé au Daily Mail samedi, Ryan Giggs n'y est pas allé avec le dos de la cuillère au moment d'évoquer les Français présents dans les rangs d'Arsenal. Bien au contraire...

"Je n’aimais pas Arsenal. Je n’aimais pas Vieira, qui s’en tirait toujours alors qu’il jouait salement... Je n’aimais pas Petit parce qu’il avait les cheveux longs. Même Pirès, je ne l’aimais pas, alors que c’est quelqu’un de charmant quand je le croise aujourd’hui. À l’époque, je ne les regardais pas, je ne les connaissais pas et je ne voulais surtout pas les connaître", a d'abord confié le Gallois, qui ne portait donc pas les Frenchies des Gunners dans son coeur.

"Et pourtant, je ne suis pas ce genre de personne. Ce n’était pas vraiment moi mais il fallait que je me mette ça dans la tête… cette haine farouche ! C’était de la pure motivation. Au fond de nous, nous savions qu’ils étaient bons mais cette rivalité passait par-dessus tout. Elle était bien plus profonde qu’avec à cette époque", a ensuite ajouté l'ancien joueur des Red Devils, dans des propos qui ne manqueront pas de faire réagir Outre-Manche.