La Premier League est une compétition qui accroche vite, même si vous ne vouliez que jeter un œil. Bien que les droits de diffusion soient clairement attribués, il est utile d’avoir une vue d’ensemble claire : concrètement, qui diffuse quoi, où suivre la conférence, et comment accéder de manière fiable au streaming ? SPOX a rassemblé ici pour vous les principales ressources.

Toutes les informations sur la diffusion de la Premier League en un coup d’œil : qui retransmet les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

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La Premier League à la télévision et en streaming : Sky et WOW sont les diffuseurs majeurs

Contrairement à la Bundesliga, l’intégralité de la Premier League est diffusée en Allemagne sur Sky. L’opérateur payant propose chaque rencontre en direct, au choix en match unique ou dans la conférence. En déplacement, suivez les matchs en streaming via Sky Go (abonnement requis) ou, de façon plus flexible, via WOW.

Abonnez-vous dès maintenant pour suivre la Premier League, la Coupe d’Allemagne et bien plus encore, à partir de 24,99 € par mois.

À partir de la saison 2025/26, Sky diffusera également la Carabao Cup. Pour suivre la Premier League et la Coupe de la Ligue sur une seule plateforme, vous êtes donc au bon endroit ; une solution simple et pratique.

Pour ne rien manquer de la Premier League, toutes les infos diffusion sont ici : le live-ticker de SPOX.

Vous pouvez aussi consulter notre live-ticker pour suivre certaines des meilleures affiches de Premier League. Retrouvez tous nos live-tickers ici.

Conférence ou match individuel : voici comment se déroule une journée type de Premier League.

Selon l’horaire du coup d’envoi, deux options s’offrent généralement à vous : le direct exclusif sur une rencontre ou la conférence lorsque votre équipe favorite n’est pas en lice et que plusieurs matchs se déroulent simultanément. Le samedi ou le mercredi, avec plusieurs affiches en parallèle, la conférence est souvent le choix le plus efficace – et si une rencontre « bascule », vous pouvez toujours changer de chaîne.

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Premier League : bref profil de la compétition