Premier League - Redknapp : "Donnez le titre à Liverpool maintenant"

L'ancien entraîneur de Tottenham a estimé que Liverpool était parfaitement lancé pour remporter son premier titre depuis 1990.

Harry Redknapp en est persuadé, est déjà presque assuré de remporter le titre cette saison en après seulement huit journées. Huit matches tous remportés par les hommes de Jürgen Klopp, leur permettant de reléguer leur dauphin à huit points.

Un avantage loin d'être décisif - surtout aussi tôt dans la saison - si l'on s'en réfère à la saison dernière où les Reds avaient laisser filer un écart de sept points avant de voir les Skyblues triompher pour une unité.

"Je les vois [Liverpool] gagner la Premier League cette année, a pourtant affirmé Redknapp au Daily Mail. Donnez-leur le titre et donnez-le leur maintenant. J'ai mis un gros pari, je pense que les bookmakers devraient me payer ! S'il y a un club que j'aurais aimé entraîné, c'est Liverpool. Je les aime."

Les coéquipiers de Roberto Firmino affrontent à Old Trafford ce dimanche (17h30), avec l'opportunité d'égaler le record de City de 18 victoires consécutives en championnat (à cheval sur deux saisons). Alors que la course au titre pourrait se disputer entre les deux clubs, l'ancien manager de avoue qu'il imaginait les Spurs capables de se mêler à la lutte.

"Au début de l'année, je pensais vraiment que les Spurs allaient mettre la pression sur Manchester City et Liverpool, être beaucoup plus près. Tottenham a une grande équipe, avec Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min. Je pensais que cela pouvait être leur année. Mais cela a été un début décevant pour eux c'est sûr et ils doivent se reprendre rapidement. Je continue de penser qu'ils finiront troisièmes."

L'équipe aujourd'hui dirigée par Mauricio Pochettino occupe actuellement la neuvième place du classement après s'être inclinée contre (0-3) ; une défaite venue conclure une terrible semaine pour les Londoniens, balayés par le Bayern en (2-7) trois jours plus tôt.