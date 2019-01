Premier League - Pourquoi Son Heung-min, parti disputer la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, va manquer à Tottenham

Convoqué par la Corée du Sud, l'attaquant de 26 ans ne sera pas présent pour les prochains rendez-vous des Spurs. Une absence qui pourrait peser.

Après avoir disputé le choc face à Manchester United dimanche (perdu 0-1 par Tottenham), Son Heung-min a fait ses valises direction les Émirats Arabes Unis pour rejoindre la sélection sud-coréenne, en lice pour la Coupe d'Asie des Nations. L'attaquant de 26 ans a ainsi été autorisé à ne pas débuter la compétition internationale d'entrée avec son équipe. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la Corée du Sud pourra compter sur sa star pour le dernier match de groupe, contre la Chine mercredi.

Quels matches de Tottenham va rater Son Heung-min ?

Parce qu'il est la seule certitude offensive avec Harry Kane

Lucas Moura ? Trop irrégulier. Dele Alli ? Moins étincelant cette saison. Fernando Llorente ? Sur le départ. Vincent Janssen ? Au placard. Si Tottenham réalise une belle saison en Premier League avec 48 points en 22 journées, l'effectif des Spurs ne semble pas bénéficier de la même profondeur de banc que Liverpool ou Manchester City. Derrière l'irrésistible Harry Kane (14 buts, quatre passes décisives), Son Heung-min fait office de valeur sûr pour Mauricio Pochettino. Avec huit buts et six passes décisives, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen pèse sur le front de l'attaque du club londonien. De plus, Harry Kane est sorti en boîtant face à United, ce qui ne vas pas arranger les affaires des Spurs. À ne pas rater Insolite - Quand Cristiano Ronaldo perd une fortune dans la vente de sa maison

Parce qu'il est dans la forme de sa vie

Parce que son club marque le pas

Au-delà des statistiques qui parlent pour lui, le buteur sud-coréen est devenu un incontournable de Tottenham, lui qui a connu d'abord un statut de remplaçant lors de son arrivée, en 2015-2016 (1103 minutes jouées). De mieux en mieux au sein du collectif mis en place par Mauricio Pochettino, Son s'exprime avec habileté et personnalité dans son couloir gauche. Celui qui a développé de plus en plus d'automatismes et de liens avec Kane, Eriksen & cie restait sur cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions en Premier League.

En course pour la qualification à la Ligue des champions, Tottenham aurait pu prétendre à jouer le titre en compagnie de Liverpool et Manchester City s'il avait mieux négocié ses derniers rendez-vous à domicile. Battus par Wolverhampton (1-3) et Manchester United (0-1), les Spurs sont dans le dur au moment où les matches s'enchaînent à un rythme infernal. Privé de Son, le club de la capitale anglaise va faire face à un calendrier abordable prochainement en championnat avec Fulham, Crystal Palace, Watford et Newcastle au programme. La demi-finale retour de League Cup contre Chelsea vient cependant densifier le calendrier.

Parce qu'il risque d'aller loin avec la Corée du Sud

Pour la première fois de son histoire, la Coupe d'Asie des Nations compte 24 pays participants, ce qui rallonge la durée du tournoi qui s'achève le 1er février prochain. Cependant, peu de pays peuvent prétendre à la victoire finale : l'Iran, le Japon, l'Australie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et donc la Corée du Sud, semblent être supérieurs aux autres nations. En se projetant, l'équipe dirigée par le portugais Paulo Bento, déjà assurée de jouer les huitièmes de finale, risque bien d'aller loin dans le tournoi. Son retour avec les Spurs pourrait alors intervenir le 10 février (contre Leicester) si les Guerriers Taegeuk vont au bout.