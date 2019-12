Premier League - Pochettino laisse entendre qu'il aurait pu accepter Arsenal

L'ancien entraîneur de Tottenham a assuré qu'il n'envisageait pas de rester sans poste bien longtemps, affirmant que "tout peut arriver en football".

Mauricio Pochettino a laissé entendre qu'il aurait été prêt à envisager de prendre la tête d' , tout en admettant qu'il est "ouvert" à un retour rapide en .

L'Argentin a passé cinq ans et demi à avant d'être relevé de ses fonctions de manager le 21 novembre, suite à un mauvais début de saison 2019-2020. Pochettino a fait des Spurs des prétendants au titre et des finalistes de la avec un budget très restreint, mais il n'a pas réussi à remporter de trophées, ce qui a finalement conduit le président du club, Daniel Levy, à décider de changer d'homme.

Depuis son départ de Tottenham, Pochettino a été associé à plusieurs grands clubs, dont le et le , tandis qu'il est toujours considéré comme le successeur potentiel d'Ole Gunnar Solskjaer à .

Même un intérêt d'Arsenal a été évoqué pour le technicien de 47 ans après le départ d'Unai Emery le mois dernier, mais l'assistant de Guardiola à , Mikel Arteta, a fini par combler ce poste vacant après des semaines de spéculation.

Lors de sa première interview complète depuis son licenciement par les Spurs, Pochettino a avoué qu'il était "ouvert" à toutes les opportunités, laissant entendre qu'il aurait pu envisager de succéder à Emery à l'Emirates Stadium s'il avait été approché : "En football, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

"Il faut seulement être libre et ouvert à l'écoute et tout peut arriver", a déclaré Pochettino lors d'un discours à Doha en tant qu'invité du Comité suprême du à l'approche de la Coupe du Monde 2022. "Je suis entraîneur et j'aimerais être au meilleur endroit possible.

"C'est le moment de recharger les batteries. La Premier League est l'un des meilleurs championnats au monde. Mais ce n'est pas seulement la Premier League, il y a beaucoup de championnats dans le monde qui peuvent être excitants ou un très bon défi."

L'ancien patron des Spurs a ajouté à propos de son séjour dans le nord de Londres : "Cinq ans et demi de travail à Tottenham ont été très agréables, un très beau voyage et je n'en garde que de bons souvenirs. Le voyage était incroyable. Je n'ai pas besoin de parler de ce qui s'est passé, seulement que c'était un honneur pour moi d'être à Tottenham.

"Je pense que ce qui est arrivé dans le passé, appartient au passé et maintenant aller de l'avant est le mieux pour tout le monde. C'est ce qui arrive dans la vie et dans le football."