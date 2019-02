Premier League - Mohamed Salah (Liverpool) élu joueur du mois de janvier

Pour la quatrième fois de sa carrière en l'espace d'un peu plus d'un an, Mohamed salah a décroché le titre de joueur du mois de janvier en Premier League. L'attaquant des Reds a été récompensé par la PFA pour ses prestations des dernières semaines.

L'an passé, il avait remporté à trois reprises cette distinction : en novembre 2017 puis en en mars et en avril 2018. Avec seize réalisations, il est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat anglais cette saison devant Aubameyang et Aguero.

.@MoSalah has won the @PFA Player of the Month award for January.



Congratulations, Mo! #PFAFansAward