Premier League - Manuel Pellegrini tacle Liverpool et son entraîneur : "Jürgen Klopp a l'habitude de gagner sur des hors-jeux"

L'entraîneur des Hammers a eu des mots durs envers son confrère en référence à un match de Ligue des champions disputé en 2013.

Le ton est montré entre Jürgen Klopp et Manuel Pellegrini à l'issue de la rencontre entre Liverpool et West Ham qui s'est conclue sur un match nul (1-1). L'entraîneur des Hammers était agacé par l'ouverture du score des Reds où James Milner, passeur décisif pour Sadio Mané, était hors-jeu sur l'action.

En conférence de presse, le technicien argentin était tout aussi remonté envers son confrère et cela dépasse bien ce seul match de Premier League. En 2013, lors d'un match décisif de Ligue des champions entre Dortmund et Malaga (le 9 avril) en quart de finale retour, le BVB s'était qualifié au bout du suspens grâce à un but de Felipe Santana... qui était en position de hors-jeu.

Avec une certaine rancœur, Manuel Pellegrini a glissé une petite pique à l'entraîneur des Reds. "Il a l'habitude de gagner sur des hors-jeux." Pas sûr que leur relation s'améliore dans les jours à venir...