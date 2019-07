Premier League - Manchester City dévoile son troisième maillot

Les Citizens ont annoncé leur maillot Third pour la saison à venir avec un dégradé de couleurs jaune-rose du haut vers le bas.

Après son maillot domicile comme toujours de couleur bleue et son extérieur noir avec quelques teintes plus claires sur les épaules, a dévoilé ce lundi sa tunique Third pour la saison 2019-2020.

Avec son nouvel équipementier Puma, les Citizens ont opté pour le jaune et le rose qui se dégradent progressivement, du haut vers le bas. Un maillot assez particulier qui trouvera néanmoins à coup sûr ses adeptes.