Premier League : la liste des meilleurs buteurs et passeurs de la saison 2021-22

En cette période d’intersaison, Goal vous propose un rappel des récompenses individuelles de la saison 2021-2022 de Premier League.

La saison de Premier League made in 2021-2022 a rendu son verdict final il y a quelques semaines avec le nouveau sacre de l'ogre Manchester City, devançant de peu Liverpool.

Outre le bilan collectif, des individualités ont contribué au bon, ou au moins bon, classement de leurs équipes respectives. Collectivement, City a écrasé la concurrence cette saison. Individuellement, c'est du côté des Reds, de Manchester United ou encore de Tottenham que d'autres sont surtout parvenus à s'illustrer en faisant parler leur adresse face au but.



Sans surprise, Mohamed Salah a terminé meilleur buteur de Premier League en 2021-2022 avec 23 buts marqués. Autant que Heung-Min Son, le brillant attaquant des Spurs. Ce duo de grande classe termine devant un certain Cristiano Ronaldo, pas en reste avec 18 buts.

Classement meilleur buteur de PL 2021-2022

Meilleurs buteurs Nombre buts Mohamed Salah 23 2. Heung-Min Son 23 3. Cristiano Ronaldo 18 4. Harry Kane 17 5. Sadio Mané 16 6. Jamie Vardy 15 7. Diogo Jota 15 8. Kevin de Bruyne 15 9. Wilfried Zaha 14 10. Raheem Sterling 13



Du côté des meilleurs passeurs du championnat, Liverpool est de nouveau à l'honneur. Et de quelle manière, puisque trois Reds occupent les premières places du classement. Avec 13 passes décisives, Mohamed Salah, encore lui, devance ses coéquipiers Alexander-Arnold et Andy Robertson. Suivent de près Harrison Barnes (Leicester) et Mason Mount (Chelsea).

Classement meilleur passeur de PL 2021-2022