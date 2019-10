Premier League - Fellaini : "Manchester United a viré Mourinho trop vite"

L'ancien milieu des Red Devils, qui évolue désormais en Chine, estime que le Portugais n'a pas eu le temps nécessaire pour reconstruire une équipe.

Marouane Fellaini s'en est pris à la vision court-termiste de , le Belge considérant que les difficultés actuelles des Red Devils sont en grande partie liées à un manque de patience. Depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, le club a connu une période compliquée.

Selon certains, Ole Gunnar Solskjaer pourrait bientôt devenir le quatrième entraîneur à quitter ses fonctions au cours de cette période. Le Norvégien rejoindrait ainsi David Moyes, Louis van Gaal et donc José Mourinho.

Fellaini a connu tous ces différents coaches à Old Trafford et pense que United paie le prix de sa propension à se séparer trop rapidement de ses entraîneurs. C'est ce qu'a affirmé au Daily Mail le joueur parti rejoindre la et Shandong Luneng en février dernier.

Moyes, Van Gaal et Mourinho, même combat pour Fellaini

"Ils ont fait venir Moyes, ils ne lui ont pas donné de temps. Ils ont fait venir Van Gaal, ils lui ont donné deux ans et nous avons commencé à faire des choses, il a gagné la Cup, mais ensuite ils l'ont viré parce qu'ils voulaient gagner rapidement. Pour moi, le club est allé trop vite pour virer José [Mourinho] parce que lorsqu'un entraîneur comme lui vient, il a besoin de beaucoup de joueurs pour mettre en place sa philosophie."

"Il voulait construire son équipe mais après deux ans et demi ils ont décidé de s'en séparer parce que les résultats n'étaient pas là. C'est ça le problème, ils doivent trouver une solution ensemble. Un entraîneur comme Van Gaal est très fort tactiquement et a beaucoup d'expérience, mais ils l'ont viré."

"Ils ont fait venir l'un des meilleurs entraîneurs du monde avec José Mourinho, il voulait construire une équipe mais ils l'ont viré. Ce n'est pas facile de construire une équipe en si peu de temps, il faut plus que deux ans. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Ole [Gunnar Solskjaer]. Mourinho, pour sa première saison, a fait des choses fantastiques, il a amélioré l'équipe, gagné des choses."

"D'accord, la deuxième saison a été un peu plus difficile mais il a essayé de faire de son mieux pour l'équipe."

Fellaini craint qu'un changement d'approche avec Solskjaer n'ait laissé Manchester United avec davantage de problèmes, alors que le club a décidé de miser sur des jeunes joueurs peu expérimentés. "Maintenant vous avez un nouvel entraîneur, reprend le Belge. Ils voulaient de jeunes joueurs et c'est ce qui arrive quand vous jouez avec des jeunes, ils vont avoir des hauts et des bas."

"Bien sûr en football, vous ne pouvez pas jouer seulement avec des jeunes, il faut un mélange. Je pense que pour gagner, il faut de l'expérience. Vous pouvez gagner avec des jeunes, mais pas tous les matches."