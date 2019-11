Premier League - Emmanuel Petit : "Arsenal a besoin d'un leader, comme Gerrard"

L'ancien milieu de terrain des Gunners voit en Steven Gerrard l'homme de la situation pour s'assoir sur le banc d'Arsenal.

La pression est forte sur les épaules d'Unai Emery après six matches sans victoire à la tête d' . Malgré cela, l'entraîneur espagnol a reçu le soutien de sa direction, qui a toutefois insisté sur la nécessité de voir les résultats progresser dans les semaines à venir pour tenir les objectifs, à savoir retrouver la .

Or les Gunners pointent déjà à huit points de la quatrième place et Emmanuel Petit fait partie de ceux qui considèrent que l'ancien coach du PSG devrait quitter le club. "Le club a besoin d'un grand leader dès maintenant", a ainsi estimé l'ancien milieu de terrain du nord de Londres pour Paddy Power.

"Quelqu'un qui puisse rammener la passion, quelqu'un de respecté par les joueurs, quelqu'un qui puisse donner de l'énergie à l'équipe ainsi qu'une mentalité de victoires. Steven Gerrad, par exemple, est comme ça. Je veux voir de la passion, de l'émotion. Quelqu'un dont, quand il prend votre main, vous pouvez sentir l'électricité. Je veux quelqu'un qui peut amener ça dans le vestiaire d'Arsenal, parce qu'ils doivent se réveiller."

Pour lui, la majorité de l'équipe a déjà "abandonné Emery" et un changement est donc nécessaire pour le club. "Je crois que c'est le moment pour Emery de quitter Arsenal. Les résultats ne sont pas bons du tout. Je ne reconnais plus cette équipe, ni ce club. Arsène Wenger a construit ce club pendant 20 ans et les générations se sont succédées. Mais aujourd'hui, ils ont l'air d'une équipe moyenne, sans inspiration ni créativité, et je ne pense pas que ce soit uniquement à cause des joueurs."

"Y a-t-il un ancien grand d'Arsenal que vous pouvez appeler, comme Thierry Henry ou Patrick Vieira ? Choisissez-en un, il y en a tellement. Patrick a fait un très bon travail depuis deux ans à Nice, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans ce club, car ils viennent d'être rachetés par Ineos et Jim Ratcliffe.

"Donc nous allons devoir attendre quelques mois pour voir ce qu'il s'y passe là-bas. Je regarde aussi de près ce qu'il se passe à avec Carlo Ancelotti. Je pense qu'il serait un très bon manager pour Arsenal."