Premier League - Couvé par Jorge Mendes, Wolverhampton bouscule la hiérarchie en Angleterre

Avec de nombreux joueurs issus du réseau du célèbre agent portugais, Jorge Mendes, les Wolves n’ont rien d’un promu cette saison en PL.

Longtemps dans l’ombre du football anglais, Wolverhampton sort de sa tanière. L’équipe des West Midlands de l’Angleterre, forgée par sa réputation ouvrière et parfois très austère, connaît un avènement sans précédent depuis 2016. Rachetés par un fond d’investissement chinois, Fosun International, les Wolves sont devenus le nouveau terrain de jeu de Jorge Mendes. Le fameux agent portugais, qui conseille notamment Cristiano Ronaldo et José Mourinho, a placé plusieurs de ses protégés dans l’équipe, tout comme l’actuel entraîneur. Pour l’instant, ce projet singulier fonctionne puisqu’après une montée et un titre en Championship la saison dernière, Wolverhampton s’est installée dans le Top 10 de la Premier League.

"Jorge Mendes ? C’est quelqu’un dont nous écoutons l’opinion"

Une réussite soudaine qui a forcément interpellé certains observateurs. En avril dernier, l’English Football League a ainsi ouvert une procédure d’enquête sur les agissements de Jorge Mendes. L’organisme qui regroupe la Championship mais aussi la League One et la League Two (troisième et quatrième divisions) n’avait pas donné suite à ces investigations. Pour la première fois depuis qu’il s’immisce dans les coulisses du club, l’un des dirigeants de Wolverhampton a fini par lâcher du lest et reconnaître une légère influence de l’homme d’affaires portugais. "Jorge Mendes est un associé connu du propriétaire. Par l’amitié qu’il leur porte, c’est quelqu’un dont nous écoutons l’opinion. Rien de plus", a indiqué Laurie Darlymple, directrice générale du club.

Preuve du changement d’ère au sein de Wolverhampton, la plupart des records de transferts de l’histoire du club ont été battus ces deux dernières années. Ainsi, sur le Top 5 des achats les plus onéreux, on retrouve quatre joueurs appartenant au réseau de Jorge Mendes. Seul Adama Traoré, formé au Barça et passé par Middlesbrough vient bousculer cette hiérarchie. Cependant, certaines opérations opaques ont dû être mises à jour, à l’image de la venue de Rui Patricio. Profitant de la crise au Sporting CP, le club promu en Premier League a fait venir le gardien vainqueur de l’Euro 2016 mais s’est exposé derrière à des poursuites. Fin octobre, afin de régulariser la situation du portier, Wolverhampton a été contraint de verser 18 millions d’euros à la formation lisboète.

Après avoir fait du Real Madrid, de Manchester United ou encore de l’AS Monaco ses terrains de prédilection ces dernières années, Jorge Mendes est focalisé sur un autre type de structure. Avec les moyens déjà colossaux de la Championship, Wolverhampton n’avait rien de l’allure d’un petit poucet lors de sa montée dans élite du football anglais cet été. Avec des venues de joueurs de renoms, comme Joao Moutinho et Rui Patricio, l’agent a pu prouver que sa réussite pouvait s’exporter dans d’autres cadres, parfois plus complexes.

Ruben Neves, grand espoir du football portugais, confiait récemment à Sky Sports se sentir chez les Wolves comme chez lui, du côté de Porto où il a été formé. "Parfois, on a l'impression d'être au Portugal quand on dîne ensemble. On est comme une famille. J'ai eu le premier anniversaire de ma fille le mois dernier, j'ai fait venir ma famille et la famille de ma fiancée du Portugal, et avec tous les joueurs portugais, il y avait 30 personnes. " Un esprit familial qui caractérise bien la volonté de Jorge Mendes d'uniformiser ce club où plusieurs générations de la Seleção se retrouvent.

Si les coulisses de Wolverhampton sont agités, sur le terrain cette saison, la formation dirigée par Nuno Espirito Santo, passé notamment par Valence, étonne par sa fraîcheur et le jeu proposé. Au point de devenir un petit épouvantail pour les grosses écuries d’Albion. Chelsea a connu sa première défaite de la saison en championnat du côté du Molineux Stadium, tandis qu’Arsenal et les deux clubs de Manchester, United et City, ont été accrochés. Liverpool, qui se présente ce soir dans l’antre des Wolves (coup d’envoi 21 heures) est plus que prévenu.