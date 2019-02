Premier League - Claudio Ranieri : "Le VAR pourrait améliorer les choses"

S'estimant lésé par certaines décisions arbitrales lors de la défaite 3-1 face à West Ham, Claudio Ranieri a estimé l'usage du VAR nécessaire.

Alors que l'utilisation du VAR en Ligue 1 fait couler beaucoup d'encre de manière quasi hebdomadaire en France, le championnat d'Angleterre, lui, n'a toujours pas recours à l'usage de la technologie pour aider ses arbitres durant cet exercice 2018-2019. Si le VAR ne fera son apparition que la saison prochaine Outre-Manche, Claudio Ranieri, entraîneur de Fulham et anciennement passé par l'AS Monaco notamment, semble pressé.

En effet, habituellement mesuré dans ses propos, l'entraîneur italien s'est laissé aller à quelques plaintes vendredi soir, au sortir de la défaite des siens face à West Ham (3-1). Une rencontre marquée par des décisions arbitrales litigieuses, jugées défavorables à son équipe par le principal intéressé.

Une erreur d'arbitrage qui pourra bientôt être évitée

Et pour cause, l'ouverture du score à la troisième minute de Ryan Babel a été annulée dans des circonstances controversées, avant que l'attaquant Hernandez n'utilise sa main pour inscrire le troisième but des siens en fin de rencontre.

​

Pour Claudio Ranieri, cette main d'Hernandez aurait facilement pu être décelée par le VAR. "Pour l'arbitre, il est très difficile de tout voir. Le VAR pourrait améliorer les choses", a d'abord déclaré le technicien transalpin au sortir de la rencontre, avant de reconnaître les difficultés de son équipe, toujours engluée dans le bas du classement de Premier League, peu aidée par une série de huit défaites consécutives en championnat.

"Après cela, West Ham a gagné en confiance et nous avons eu peur. Je sais que c'est difficile, mais nous devons y croire. Nous devons continuer à nous battre car je n'aime pas les joueurs qui abandonnent. Je crois en chacun de mes joueurs. Ils ont un très grand coeur. Ils doivent y croire, et quelque chose va changer."

L'entraîneur des Hammers, Manuel Pellegrini, a pour sa part déclaré que le score final était justifié, malgré la faute de main non sifflée de Chicharito. "De ma position sur le banc, je ne pouvais pas voir comment le but avait été marqué (...) Je l'ai vu depuis et c'était du handball, mais personne ne l'a vu très clairement. Je ne pense pas que cela ait décidé du match. Nous avons marqué deux autres buts", a ainsi confié l'Espagnol.