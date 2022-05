Premier League : City solide leader, Chelsea s'accroche au podium

Mis sous pression par Liverpool, Manchester City, solide leader de Premier League, a repris trois points d'avance sur les Reds, ce mercredi soir. Victorieuse sur la pelouse de Wolverhampton, l'équipe entraînée par Pep Guardiola a été portée par un Kevin De Bruyne au sommet de son art (1-5). Plus tôt, Chelsea était allé l'emporter largement à Leeds (0-3).

De Bruyne plus fort que les Wolves

Si Liverpool sait mettre la pression ces dernières semaines, Manchester City est un animal de sang-froid. Les Mancuniens l'ont encore rappelé ce mercredi soir, face à une proie toute trouvée : les Wolves. Leur succès s'est dessiné dès les premières minutes de la rencontre.

Et celui-ci porte le nom d'un homme : Kevin De Bruyne. Le Belge a en effet signé une prestation XXL et s'est offert un magnifique quadruplé (7e, 16e, 24e, 60e) et a répondu à son compatriote Leander Dendoncker, lequel avait égalisé pour Wolverhampton (11e). En fin de partie, Raheem Sterling s'est mêlé à la fête, ajoutant un cinquième et dernier but (84e).

Les Blues sans pitié pour Leeds

18ème de Premier League, Leeds United pouvait s'attendre à une confrontation compliquée, ce mercredi soir, face à Chelsea. Et pour cause, dans ce match en retard de la 33ème journée de Premier League, les Blues avaient l'occasion de prendre provisoirement quatre points d'avance sur Arsenal, quatrième, et donc de consolider leur place sur le podium.

Pour y parvenir, les hommes de Thomas Tuchel s'en sont remis à des buts signés Mason Mount (4e), Christian Pulisic (55e) et Romelu Lukaku (82e). Un large succès bien aidé, il faut le dire, par le carton rouge dont avait écopé Daniel James en première période (24e).