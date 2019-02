Premier League - Chelsea domine Tottenham, Liverpool et Arsenal cartonnent

La 2e soirée de la 28e levée de PL a été marquée par le succès de Chelsea contre Tottenham, et aussi les scores fleuves de Liverpool et d'Arsenal.

En difficulté face aux meilleures équipes du championnat depuis plusieurs mois, Chelsea s'est réveillé ce mercredi lors de son derby contre Tottenham. Face à un concurrent direct, les Blues ont réussi pour une fois une prestation très solide et ils en ont été récompensés par une importante et revitalisante victoire.

Devant leur public de Stamford Bridge, et sans leur gardien Kepa, sanctionné par Maurizio Sarri, les Blues ont bien neutralisé leurs opposants, ne tremblant qu'à une seule véritable reprise tout au long des 90 minutes. C'était sur une frappe de Winks sur le poteau. Et, devant, ils ont su montrer patients jusqu'à ce que la lumière ait surgi.

Les Frenchies à la fête sauf Lloris

C'était à la 57e minute et la délivrance est venue des pieds de Pedro. L'Espagnol a donné l'avantage aux siens en signant une superbe incursion dans la surface, suivie d'une frappe limpide à ras de terre. En fin de match, les locaux ont ajouté un second. Ou, plus précisément, ce sont les visiteurs qui se sont plombés tout seul avec un autogoal de Kieran Trippier sur lequel le défenseur a manqué de s'entendre avec son gardien Hugo Lloris.

Cette victoire ne permet pas à Chelsea de retrouver le Top 4. Mais, au moins, Hazard et consorts ne décrochent pas et restent à l'affut d'un éventuel faux-pas des équipes situées devant.

Parmi ces équipes, il y a Manchester United. L'adversaire du PSG en Ligue des Champions a confirmé son bon rendement en championnat. Bien que diminués par plusieurs absences, les Red Devils l'ont emporté sans trop de peines à Crystal Palace. Romelu Lukaku a signé un doublé, tandis que Paul Pogba a été auteur d'une passe décisive. En gagnant, MU préserve sa 4e place, devant Arsenal.

Les Gunners jouaient, eux, à domicile contre Bournemouth. Face à des Cherries dépassés, les protégés d'Unai Emery se sont complètement baladés. Ils ont trouvé le chemin des filets adverses à cinq reprises, confirmant ainsi leur regain de forme récent. Laurent Koscielny et Alexandre Lacazette ont mis un but chacun, mais le héros du match a été Henrikh Mkhitaryan. L'Arménien s'est offert trois gestes décisif (un but et deux passes).

Liverpool reste devant City

Tout comme Arsenal, Liverpool s'est aussi offert cinq buts durant cette soirée. Déchainés après le frustrant nul contre Manchester United dimanche dernier, les Reds ont atomisé Watford à domicile. Ils ont été irrésistibles de bout en bout, à l'instar de Virigil Van Dijk. Le Néerlandais ne s'est pas contenté de faire le boulot derrière. Il est aussi monté aux avant-postes pour inscrire un doublé. Son premier sous le maillot rouge. Son coéquipier Sadio Mané y est également allé de son doublé, tandis que Divock Origi, titulaire d'un soir, a inscrit son 2e but de la saison.

En s'imposant, Liverpool reste leader au classement devant Manchester City. Les Eastlands, qui, ont eu un peu plus de difficultés pour venir à bout de West-Ham. Contre l'équipe de leur ancien entraineur Manuel Pellegrini, ils n'ont gagné que sur la plus petite des marges et grâce à un pénalty transformé par Sergio Aguero. Une victoire tirée par les cheveux mais combien importante pour les champions en titre.