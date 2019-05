Premier League | Calendrier, Horaire, classement : lutte entre deux clubs londoniens pour la Ligue des Champions

À une journée de la fin, Arsenal et Tottenham, deux rivaux historiques, vont se battre à distance pour la dernière place qualificative en C1.

Le championnat d' touche à sa fin. À une journée du baisser de rideau, l'incertitude plane encore sur le nom du futur champion avec une lutte effrénée entre et mais aussi sur le quatrième et dernier qualifié pour la . Avec sa large victoire contre , a assuré sa place en C1 pour la saison prochaine. Les Blues peuvent terminer à la troisième ou à la quatrième place, mais cela n'aura aucune influence sur leur avenir européen. De son côté, a dit adieu à tout espoir de disputer de nouveau la Ligue des champions la saison prochaine. Accrochés sur la pelouse d' , les Red Devils ne peuvent plus rattraper et devront se contenter de la .

Le dernier strapontin en Ligue des champions se dispute donc entre deux clubs londoniens, mais surtout deux clubs qui se détestent plus que tout : Tottenham et . Les supporters des deux clubs, dont la rivalité est encore plus forte ces dernières années avec l'essor sportif des Spurs et le léger déclin des Gunners, aiment se chambrer et ont à coeur de finir devant l'autre. Mais plus que l'ego, cette saison, une place en Ligue des champions est en jeu. Une place qu'Arsenal aura bien du mal à rafler à son ennemi juré à cause d'un match nul qui va lui coûter très cher face à devant son public.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA PREMIER LEAGUE ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Manchester City 37 95 +69 2. Liverpool 37 94 +65 3. Chelsea 37 71 +24 4. Tottenham 37 70 +28 5. Arsenal 37 67 +20 6. Manchester United 37 66 +13

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average qui prévaut. De ce fait, et au vu du classement ci-dessus, c'est quasiment mission impossible pour Arsenal de dépasser son historique rival lors de la 38ème et dernière journée de Premier League. En effet, les Gunners vont devoir signer une large victoire sur la pelouse de et espérer dans le même temps une très lourde défaite de Tottenham contre .

L'article continue ci-dessous

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Longtemps troisième de Premier League, Tottenham, encore en lice en Ligue des champions, paye les pots cassés. Privés de plusieurs cadres durant la saison, les Spurs doivent faire sans Harry Kane depuis quelques semaines et les résultats s'en ressentent. Trois défaites lors des quatre journées de Premier League. Tottenham a joué à se faire peur alors que les hommes de Mauricio Pochettino semblaient assurés de terminer sur la dernière place du podium et de disputer la prochaine Ligue des champions sans avoir à se préoccuper des résultats de leurs concurrents lors des dernières journées.

Après avoir réalisé une belle remontée pour se replacer dans la course, Arsenal s'est complètement manqué ces deux dernières semaines. Un match nul et trois défaites lors des quatre derniers matches de championnat auront eu raison des ambitions des Gunners. Arsenal peut s'en vouloir car ils avaient fait le plus dur en accédant aux quatre premières places après deux mois d'invincibilité entre le mois de février et d'avril.

QUEL EST LE CALENDRIER DE TOTTENHAM ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE ARSENAL ?