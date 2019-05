Premier League | Calendrier, dynamique, classement... Les scénarii de la dernière journée pour Manchester City et Liverpool

Au coude à coude, Manchester City et Liverpool sont engagés dans une lutte acharnée pour le titre de champion d'Angleterre.

Parce qu'elle est le berceau du football, l' continue de prendre la lumière, tous les ans, quel que soit son bilan sur la scène européenne. Cette année, il s'avère justement que ses résultats sont franchement bons, avec deux représentants dans les derniers carrés des Coupes d'Europe, mais même sans cela, le Royaume se contenterait sans problème de rester en vase clos, concentré sur ses affaires, et on comprend pourquoi.

Ce championnat n'est pas seulement le plus riche du monde, il est aussi le plus homogène et le plus intense. C'est là que réside son charme, même sans Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé ou les quelques extraterrestres du circuit. Cette année, au-delà même du top 6 dont la hiérarchie devrait être mouvante et réarticulée jusqu'à la fin comme un Rubik's Cube, et sont engagés dans une lutte à couper le souffle pour la première place. Entre un nouveau-riche habitué à faire la loi ces dernières années et une place forte qui attend un titre depuis 1990, le mano a mano durera jusqu'à la fin.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA PREMIER LEAGUE ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Manchester City 37 95 +69 2. Liverpool 37 94 +65 3. 37 71 +24 4. 37 70 +28 5. 37 67 +20 6. 37 66 +13

Manchester City a repris la main à un match du terme. Liverpool, qui n'est qu'à une unité des Citizens, affiche un total de champion - les Reds comptent plus de points que les Invincibles d'Arsenal, à titre d'exemple.

Derrière City et Liverpool, Tottenham s'est fait coiffer par Chelsea, tandis qu'Arsenal voit Manchester United revenir dans son rétroviseur. Trois duels vont animer la dernière journée dans ce Top 6.

MANCHESTER CITY CHAMPION SI...

L'équipe de Pep Guardiola a donc son destin entre ses pieds. Plusieurs scénarii peuvent lui permettre de conserver son titre de champion d'Angleterre. Elle sera sacrée :

- En cas de victoire contre (17ème) lors de cette dernière journée, dimanche 12 mai à 16 heures - quel que soit le résultat de Liverpool contre (7e) à la même heure.

- En cas de match nul contre Brighton si Liverpool ne s'impose pas contre Wolverhampton.

- En cas de défaite contre Brighton par moins de 4 buts d'écart si Liverpool fait match nul ou s'incline contre Wolverhampton.

LIVERPOOL CHAMPION SI...

Pour les Reds de Jürgen Klopp, la marge est réduite. Une victoire contre les Wolves est quasiement impérative, même si elle ne sera peut-être pas suffisante. Liverpool peut être champion :

- En cas de victoire contre Wolverhampton si Manchester City ne s'impose pas contre Brighton.

- En cas de match nul contre Wolverhampton si Manchester City s'incline par plus de 4 buts d'écart contre Brighton.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES DEUX EQUIPES ?

Manchester City reste sur 13 victoires consécutives en Premier League ! Une série ahurissante que la désillusion en a quelque peu ternie, mais qui ne laisse évidemment pas présager un faux pas lors de l'ultime match.

Liverpool, de son côté, n'est pas encore éliminé en Ligue des champions et va aborder sa seconde manche contre Barcelone sans Mohamed Salah et Roberto Firmino. En Premier League, les Reds restent sur 9 victoires consécutives - une série amorcée après deux matches nuls et vierges contre Manchester United et à la fin de l'hiver. C'est éblouissant, aussi. Pour eux aussi, il faudra encore le rappeler à l'heure de faire les comptes, quand le rideau sera tiré. Car il y a fort à parier que ce mano à mano reste encore plus dans les mémoires que l'identité du champion. Surtout si c'est Manchester City.

L'AVIS DE LA REDACTION

Malhreusement pour Liverpool qui attend son titre depuis 29 ans, il est difficile d'imaginer l'équipe de Pep Guardiola caler au finish face à une formation largement à sa portée.