Premier League - Burnley-Fulham également reporté

Après son déplacement à Tottenham, Fulham ne se déplacera pas non plus à Burnley ce dimanche, en raison de nombreux cas de Covid dans son effectif.

Le calendrier de la est une nouvelle fois affecté par le Covid-19. Quelques jours après avoir vu son (court) déplacement sur la pelouse de pour un derby londonien, ne peut toujours pas reprendre la compétition.

La rencontre prévue ce dimanche sur la pelouse de (13h, heure française) a à son tour été reportée. Il s'agit du troisième match à subir un tel sort depuis le début de la période des fêtes, après - pour les mêmes raisons.

"Le match du Fulham FC au Burnley FC, qui devait être joué à midi le dimanche 3 janvier, a été reporté à la suite d'une réunion du conseil de la Premier League ce matin", a écrit la PL dans un communiqué ce samedi.

"Après le report de leur match contre Tottenham Hotspur mercredi, les joueurs et le personnel de Fulham ont été immédiatement testés à nouveau et ont signalé ce matin une nouvelle augmentation des cas positifs de COVID-19.

"Suite à la demande de Fulham de réorganiser le match à Burnley, le conseil d'administration de la Premier League a pris en considération un nouvel avis médical indépendant et a décidé de reporter le match en raison des circonstances exceptionnelles de l'épidémie en cours au club.

"La santé des joueurs et du personnel étant la priorité, la Premier League et Fulham conviendront d'un plan d'action supplémentaire pour contrôler l'épidémie afin de permettre au club de reprendre sa saison en toute sécurité. Les joueurs et le personnel seront désormais soumis à de nouveaux tests dans le cadre d'un calendrier de tests révisé.

"Avec un faible nombre de tests positifs dans l'écrasante majorité des clubs, la Ligue continue d'avoir confiance dans ses protocoles COVID-19, entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux matches de se dérouler comme prévu.

"La Ligue souhaite à ceux qui ont le COVID-19 un rétablissement sûr et rapide et réorganisera les deux matchs reportés de Fulham dès que possible."

Ces derniers jours, l'hypothèse d'une suspension du championnat a divisé les différents entraîneurs, certains mettant en avant la nécessité de poursuivre coûte que coûte, quand d'autres craignent pour leur santé. Le Royaume-Uni fait actuellement face à une forte propagation du virus après les fêtes et l'apparition d'une mutation plus contagieuse ces dernières semaines.