Premier League - Bournemouth monte (provisoirement) sur le podium !

Grâce à sa victoire sur la pelouse de Southampton (3-1) ce vendredi, Bournemouth grimpe à la troisième place du classement de Premier League !

Les supporters de doivent célébrer, profiter, prendre des captures d’écran du classement et les garder bien au chaud pour des temps plus difficiles. Car oui, à l’heure actuelle, les Cherries sont sur le podium de la , juste derrière , leader, et , dauphin.

Sans faire de bruit, Bournemouth a réalisé un début de saison plutôt encourageant avec 7 points en 5 rencontres. Et pour l’ouverture de la 6e journée ce vendredi soir, les hommes d’Eddie Howe en ont pris trois de plus sur la pelouse de (3-1). Suffisant pour grimper sur le podium, donc, au terme d’un match bien maîtrisé.

Un dernier but gag… à l’anglaise

Grâce à Ake, les Cherries n’ont pas mis bien longtemps avant de se mettre sur la voie royale. De la tête, l’ancien joueur de permettait effectivement à son équipe de prendre les devants (10e), avant que Wilson ne double la mise à dix minutes du terme de la première période (35e) !

Sur penalty, Ward-Prowse pensait pourtant ramener les Saints dans la partie au retour des vestiaires (52e). Southampton poussait, le public également, mais c’est bien l’inévitable Wilson qui mettait fin à tout suspense dans le temps additionnel, sur un but gag que seuls les Anglais peuvent nous offrir, avec une sortie complètement manquée du gardien…

Mais l’important n’est pas là : Bournemouth est provisoirement 3e de Premier League !