Premier League - Arsenal va partir en stage aux Émirats Arabes Unis pendant la trêve internationale

La trêve internationale qui se profile la semaine prochaine ne signifiera pas du repos pour . Le club anglais vient d'annoncer que son équipe première partira en stage aux Émirats Arabes Unis pendant que les internationaux iront avec leurs sélections respectives.

Le but de ce stage à Dubaï est de profiter de quelques jours pour effectuer des séances d'entraînement mais aussi disputer un match amical, contre Al-Nasr SC, le mardi 26 mars. L'un des partenaires principaux des Gunners, Emirates, a organisé ce stage particulier.



