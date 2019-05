Premier League - Arsenal obligé de vendre Ozil et Mkhitaryan pour pouvoir recruter cet été ?

Arsenal pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs majeurs pour avoir l'argent nécessaire pour acheter lors de ce mercato estival.

prévoit une large revue d'effectif cet été, alors que le club cherche à limiter une masse salariale devenu handicapante. Les Gunners n'ont plus vraiment d'espoir de terminer dans les quatre premiers du championnat après leur match nul contre ce week-end (1-1). La seule possibilité désormais pour revenir en est de remporter la - compétition dans laquelle les hommes d'Unai Emery ont pris l'avantage en demi-finale aller contre Valence (3-1).

En cas de qualification pour la finale à Bakou, ils affronteraient ou l' le 29 mai prochain, un match dont l'issue sera lourde de conséquences sur les plans d'Arsenal pour la saison prochaine. En effet, l'argent s'est raréfié du côté de l'Emirates Stadium ces dernières saisons, le propriétaire Stan Kroenke refusant d'investir son argent personnel dans le club.

Le modèle financier a été construit autour de la qualification annuelle en Ligue des champions, mais les Gunners pourraient échouer à y parvenir pour la troisième saison consécutive. Une estimation montre que les revenus d'Arsenal pour la saison 2017-2018 auraient chuté d'environ 47 millions d'euros. Dans le même temps, la masse salariale a progressé de 18% pour atteindre environ 274 millions d'euros annuels. Des dépenses couvertes pas la vente de plusieurs joueurs comme Theo Walcott, Olivier Giroud et Alex Oxlade-Chamberlain.

Arsenal n'a pas pu dépenser lors du mercato de janvier, obtenant la venue de Denis Suarez (Barcelone) en prêt. Il y aura en revanche de l'argent à dépenser cet été, grâce au nouveau partenariat avec Adidas et Emirates, mais sans Ligue des champions le budget sera fixé aux alentours de 52 millions d'euros.

Un chiffre qui pourrait augmenter avec la vente de plusieurs joueurs. Le club envisage de vendre plusieurs joueurs importants de l'effectif pour s'offrir davantage de marge de manoeuvre. La masse salariale sera allégée par le départ d'Aaron Ramsey vers la et de Petr Cech, qui prend sa retraite. Comme annoncé après le match contre Brighton, Danny Welbeck quittera également le club à l'issue de son contrat en juin. Selon nos informations, Stephan Lichtsteiner va également partir, le club ayant décidé de ne pas activer l'option d'un an supplémentaire sur son contrat.

Les Londoniens sont également à la recherche d'équipes intéressées pour acheter Carl Jenkinson et Mohamed Elneny, et Shkodran Mustafi et Henrikh Mkitaryan pourraient également être cédés en cas d'offre intéressante. Mesut Ozil, plus haut salaire du club (408 000 euros par semaine) serait lui aussi sur le départ mais aucun club ne semble pour l'instant s'intéresser à l'Allemand, dont le souhait est de rester à Londres. Des décisions doivent enfin être prises concernant Calum Chambers et Emiliano Martinez, qui seront de retour de prêt cet été.

L'objectif est de réduire la masse salariale mais également de libérer des fonds pour recruter jusqu'à cinq joueurs cet été, prioritairement de jeunes joueurs dans un effectif considéré comme vieillissant. Le jeune brésilien Gabriel Martinelli va arriver pour environ 7 millions d'euros et Emery veut voir venir un remplaçant à Ramsey ainsi qu'un arrière gauche et un ailier.

Arsenal est intéressé par le Lillois Nicolas Pépé depuis un moment mais l'excellente saison de l'ancien angevin ont fait flamber sa valeur marchande. Un défenseur central pourrait aussi être visé, mais cela dépendra de l'avenir de Mustafi dont le contrat se termine en 2021.