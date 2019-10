Premier League - "Arsenal devrait garder un oeil sur Vieira pour remplacer Emery" selon Winterburn

L'ancien latéral gauche des Gunners estime que le coach niçois mérite d'être parmi les principales pistes en cas de départ d'Unai Emery.

La légende d' Nigel Winterburn estime que Patrick Vieira pourrait faire un bon remplaçant si Unai Emery devait quitter le nord de Londres. Alors qu'Arsenal est 5e de après deux matches sans victoire, le climat n'est pas au beau fixe à l'Emirates.

Les cas de Mesut Ozil, laissé à l'écart depuis plusieurs semaines mais de retour ce mercredi à en , et de Granit Xhaka, en colère après sa sortie contre font vivement débat.

Emery se trouve ainsi contesté après ce début de saison mitigé. S'il ne semble pas directement menacé à court terme, plusieurs rumeurs commencent à circuler concernant un potentiel remplacement dans les semaines ou mois à venir, à l'image de celle menant à José Mourinho.

Winterburn, qui a joué plus de 570 rencontres sous le maillot d'Arsenal et notament remporté la Premier League en 1998 et la Cup en 1994, pense qu'un autre ancien de la maison pourrait être un bon choix. "Je dirais de garder un oeil sur ce qu'il se passe avec Patrick Vieira", a-t-il déclaré à Gambling.com.

"Si quelqu'un comme ça prouve qu'il peut mener un club dans la bonne direction, alors Arsenal devrait creuser cette possibilité. Je ne sais pas s'ils seraient assez courageux pour essayer avec [Freddie] Ljungberg ou [Mikel] Arteta. Ils seront peut-être des entraîneurs formidables mais quand vous prenez ce rôle de manager, le niveau monte de plusieurs crans."

Patrick Vieira et son équipe de l'OGC Nice sont actuellement 15e de après 11 journées après n'avoir pris qu'un seul point en cinq journées.