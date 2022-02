Premier League : Andy Robertson pessimiste sur les chances de titre de Liverpool

Andrew Robertson a minimisé les chances de titre de Liverpool malgré sa victoire "importante" 2-0 sur Leicester jeudi soir, insistant sur le fait que l'écart en haut du classement est "encore trop grand" avec Manchester City, leader incontesté du championnat depuis quelques semaines. Liverpool a décroché une confortable victoire à domicile contre les Foxes grâce à un doublé de Diogo Jota, revenant ainsi à neuf points du leader de la Premier League.

"L'écart avec City est encore trop grand"

L'équipe de Jurgen Klopp peut encore réduire son avance s'il remporte son match en retard, et Andy Robertson a appelé les Reds à "continuer à mettre la pression" sur les champions en titre. Interrogé sur la capacité de Liverpool à arracher le titre à Manchester City en mai prochain, le latéral écossais a déclaré à BT Sport après la rencontre face à Leicester : "La seule façon de répondre à ces questions est d'obtenir des résultats. L'écart est encore trop grand. Nous devons continuer à leur mettre la pression. Nous devons prendre soin de nous. Ce sera une période de transition passionnante, j'espère, car nous nous battons toujours dans quatre compétitions."

Andrew Robertson a également commenté la dernière performance des Reds et la contribution de Jota dans la zone de vérité : "Ce n'est jamais confortable contre Leicester. Mais nous avons saisi nos chances au bon moment. Quand vous avez des joueurs comme Diogo Jota qui jouent avec cette confiance, vous croyez toujours qu'ils peuvent marquer des buts. C'est une victoire importante pour nous, un clean sheet et deux buts inscrits. On passe à autre chose maintenant."

Robertson conquis par les débuts de Luis Diaz

Diogo Jota a fini par voler la vedette lors d'une soirée qui a vu Luis Diaz, la recrue de Liverpool recrutée en janvier pour 45 millions d'euros, faire sa première apparition très attendue avec le club en championnat. Le Colombien a été aligné sur la gauche du trio d'attaque des Reds et a causé de nombreux problèmes à Leicester grâce à sa vitesse et à ses dribbles tout au long de la rencontre, avant de sortir sous une ovation dans le temps additionnel.

Robertson a l'habitude de s'associer à Sadio Mané sur le flanc gauche, mais il a été impressionné par ce qu'il a vu de Luis Diaz jusqu'à présent et pense que la concurrence supplémentaire n'est qu'une bonne chose pour l'équipe. "Mon espagnol n'est pas génial, mais nous avons réussi à le faire fonctionner aujourd'hui", a-t-il déclaré au sujet de son entente avec la star de Porto contre Leicester. "Mon partenariat avec Sadio Mané a été excellent au cours des cinq dernières années, donc il reviendra plein de confiance après avoir gagné l'Afcon, mais nous avons des options maintenant. Nous avons de la concurrence sur tout le terrain".

"Lors de sa première séance d'entraînement, je l'ai vu voler et je me suis dit 'il sera bien ici !'. Pour sa première titularisation, j'ai trouvé qu'il était excellent aujourd'hui. Je pense que le public l'a vraiment apprécié", a conclu Andrew Robertson. Le renfort de Luis Diaz ne sera pas de trop pour aider Liverpool à lutter contre l'armada de Manchester City dans la quête du titre de champion d'Angleterre, ainsi que celle de remporter une nouvelle Ligue des champions.