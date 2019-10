Premier League : 9-0 à l’extérieur, Leicester atomise Southampton !

Il y a des jours comme ça où tout vous réussit. Des jours où, dès la 10e minute de jeu, Chilwell parvient à ouvrir le score sur une faute de main du gardien après une première frappe complètement ratée. Des jours où, deux minutes plus tard, le latéral gauche de , Bertrand, prend rouge pour un tacle au dessus de la cheville. Des jours où, au final, le match se termine sur un 9-0 en faveur de Leicester.

Les Foxes ont donc vécu ce fameux jour sur la pelouse des Saints ce vendredi, dans le cadre de la 10e journée de . Le score à la pause ? 5-0 ! Avec un nouveau but de Tielemans pour faire le break, un doublé de Perez dans la foulée, et une réalisation de Vardy pour conclure le spectacle.

L'article continue ci-dessous

Enfin, conclure, c’est une façon de parler puisque, malgré eux, les joueurs de Southampton avaient ensuite une seconde période à disputer. Ou plutôt à subir. Dix minutes après la reprise, Perez s’est rapidement offert un coup du chapeau, tandis que Vardy a enfoncé le clou dès la minute suivante…

Stop ? Encore, ont répondu les joueurs de Leicester. Maddison, sensation du début de saison dans le championnat anglais, voulait également y aller de son but. Et puisque Perez a marqué trois fois, Vardy l’a imité en convertissant un penalty dans le temps additionnel… De quoi permettre aux Foxes de soigner leur différence de buts, mais également de récupérer la deuxième place du classement, avec désormais cinq points de retard sur le leader et un d’avance sur .

It's a hat-trick for Vards - he smashes it in from the spot!



9⃣-0⃣ pic.twitter.com/waGC0LlZII