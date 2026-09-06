Premier doublé pour un gardien ! Le fils d’une légende entre dans l’histoire aux Pays-Bas

Le fils de la légende néerlandaise du football Ronald Koeman a révélé après le 2-2 de Telstar contre le SC Cambuur-Leeuwarden qu’il était le tireur de penalty n° 1 de son équipe.

Le club de Koeman semblait déjà voué à une défaite certaine après avoir dû jouer en infériorité numérique dès la 22e minute à la suite d’une expulsion, avant d’encaisser deux buts dans le quart d’heure suivant la pause.

Puis Koeman est entré en scène : il a réduit l’écart à la 63e minute, avant de se présenter pour l’égalisation potentielle tard dans le temps additionnel. Les tentatives des adversaires pour le perturber, il les a laissées glisser avec un sang-froid remarquable.

« Vous savez comment ça se passe. Ils commencent à te parler », a déclaré le cadet des Koeman en évoquant le gardien de Cambuur Thijs Jansen et Sami Bouhoudane. « Mais tu ne me déstabilises pas, mec. Il faut simplement prendre un moment pour soi et se concentrer. Avant, nous ne nous serions pas satisfaits d’un point, mais ici, nous devons nous en contenter. »

À la onzième (!) minute du temps additionnel, le gardien a transformé le penalty de l’égalisation.

Koeman avait déjà marqué la saison passée

Ce n’étaient pas ses seuls buts en Eredivisie. Déjà la saison passée, il avait fait preuve d’un grand sang-froid en offrant à Telstar la victoire lors de la dernière journée, à la 89e minute sur la pelouse du FC Volendam, assurant ainsi définitivement le maintien.

À la question de savoir s’il était officiellement le premier choix sur penalty à Telstar, Koeman a répondu avec assurance : « Vous l’avez bien vu, non ? Je tire bien les penalties et j’ai confiance en ça. Je n’ai eu aucun doute. Deux fois du même côté, oui. Peut-être que je devrais changer ça. »

Après quatre matches, le club d’IJmuiden, en Hollande-Septentrionale, occupe la 12e place avec quatre points. Pour l’adversaire Cambuur-Leeuwarden, ce 2-2 représente le premier point pris de la saison.



