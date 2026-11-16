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Alphonso Davies ne se serait apparemment fait qu’une blessure musculaire légère lors du match de la sélection canadienne contre le Guatemala (3-2). C’est ce que rapporte The Athletic.

« Après un examen médical effectué aujourd’hui à Toronto, il a été confirmé qu’Alphonso Davies souffre d’une légère élongation musculaire au bas du corps. Il rentre en Allemagne, où il continuera à bénéficier d’un suivi médical », a déclaré la fédération canadienne, citée par le journaliste Joshua Kloke. tz et le Münchner Merkur évoquent une absence de sept à dix jours.

Le joueur de 26 ans a dû être remplacé sur blessure dès la cinquième minute du quart de finale aller de la Ligue des nations de la Concacaf. Alors qu’il reculait dans sa propre surface de réparation sur une attaque du Guatemala, Davies a malencontreusement glissé. Il s’est relevé pour tenter de contrer le tir qui a suivi, puis s’est assis sur la pelouse pour signaler qu’il ne pouvait pas continuer. En rejoignant le banc, il a secoué la tête, visiblement frustré.

L’entraîneur adjoint du Canada, Mauro Biello, a ensuite évoqué une possible « blessure au bas du corps ». Selon les informations de kicker et de Bild, Davies serait déjà en route pour Munich, où il doit passer un nouvel examen.

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Depuis sa rupture du ligament croisé en mars 2025, Davies a régulièrement été gêné par des blessures musculaires. Il a notamment manqué une grande partie de la dernière Coupe du monde organisée dans son pays. Davies n’a joué qu’un peu plus de 20 minutes en seizièmes de finale.

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Comment Alphonso Davies a-t-il réagi à sa blessure ?

Dans un entretien accordé au média One Soccer, Davies s’était montré peu optimiste quant à un retour rapide sur le terrain. S’il ne pouvait pas dire précisément quelle était la gravité de sa blessure, il était certain d’une chose : « Il y a quelque chose. »

Avoir subi quatre blessures à l’arrière de la cuisse, « c’est quelque chose qui exige beaucoup de prudence. Quand on subit sans cesse la même blessure, quelque chose pourrait finir par céder, et là, on parle d’une opération. C’est quelque chose qui me fait peur. C’est vraiment difficile », a expliqué Davies. Il veut désormais tout faire pour « rester positif », « se concentrer sur sa guérison et essayer de revenir aussi vite et aussi prudemment que possible ».

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Cette nouvelle blessure et l’arrêt forcé qui l’accompagne le rendent néanmoins « frustré et en colère. Être blessé n’est jamais agréable, surtout quand on doit faire face à des blessures à répétition à l’arrière de la cuisse. J’essaie toujours de rester positif dans les moments difficiles, mais en ce moment, c’est frustrant. »

Au Bayern Munich, Davies affichait récemment une bonne forme et avait même pris, un temps, l’avantage sur Nathaniel Brown, recrue estivale, dans la concurrence au poste de latéral gauche, avant de remplacer de manière convaincante Luis Diaz, blessé, sur l’aile gauche.

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Toutes compétitions confondues, Davies compte 15 apparitions cette saison, pour trois buts inscrits et cinq passes décisives.